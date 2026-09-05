Bușoi: Investițiile realizate de Transgaz, pentru a crește gradul de interconectivitate, ne pot ajuta să fim mai rezilienți în fața provocărilor

Investițiile realizate de Transgaz pentru a crește gradul de interconectivitate și pentru a avea mai multe opțiuni în regiune și în Uniunea Europeană ne pot ajuta să fim mai rezilienți în fața provocărilor unui sector energetic aflat în continuă dinamică, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Acesta a participat vineri, la Salonic (Grecia), în marja celei de-a 10-a ediții a Forumului de Energie din Europa de Sud-Est (SEEF), la semnarea Memorandumului de Întelegere privind extinderea Coridorului Vertical și includerea unor membri noi, respectiv operatorii de transport și sistem gaze naturale din Serbia (Transportgas Serbia LLV) și Macedonia de Nord (NOMAGAS JSC Skopje).

‘Securitatea energetică este una dintre cele mai importante dimensiuni ale securității naționale, deoarece energia este fundamentul funcționării oricărui stat modern – de la economie și

infrastructuri critice, până la bunăstarea populației și stabilitate politică. Securitatea energetică este o condiție esențială pentru securitatea națională, pentru că fără energie sigură și stabilă nu poate exista economie funcțională, infrastructură reziliență sau apărare eficientă. În contextul geopolitic actual ea devine un pilon strategic al politicii naționale și europene de securitate. Guvernul României a susținut constant inițiativele care consolidează securitatea energetică națională, regională și europeană și mă refer aici la Coridorul Vertical, ca soluție de diversificare a surselor și rutelor de aprovizionare cu gaze și reducerii dependențelor externe, soluție cu beneficii clare pentru securitatea energetică în regiunea balcanică și Europa Centrală și de Est. Investițiile realizate de Transgaz, pentru a crește gradul de interconectivitate și pentru a avea mai multe opțiuni în regiune și în Uniunea Europeană, ne pot ajuta să fim mai rezilienți în fața provocărilor unui sector energetic aflat în continuă dinamică. Înscriindu-se în direcțiile strategice prin care România își întărește securitatea energetică și importanța în arhitectura energetică regională, inițiativa Coridorului Vertical, prin semnarea Memorandumului de Înțelegere privind extinderea acestuia spre Balcanii de Vest, a urcat la un alt nivel de maturitate’, a spus Bușoi, citat într-un comunicat al Transgaz remis Bursei de Valori București.

El a subliniat că acest Coridor Vertical va aduce prestigiu României și securitate energetică pentru țările din estul Europei, Republica Moldova și Ucraina, dar și pentru centrul Europei, iar o dezvoltare coordonată a infrastructurilor de gaze din țările de pe traseul Coridorului Vertical și a capacităților de interconectare poate contribui la transformarea regiunii și continentului din perspectiva securității aprovizionării cu gaze și să permită României valorificarea poziției geostrategice, a rețelei de transport și a viitoarelor resurse de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, să devină un pol de dezvoltare economică a Europei.

În declarația dată cu ocazia semnării Memorandumului, directorul general al SNTGN Transgaz, Ion Sterian, a afirmat că extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia are o importanță deosebită în planul cooperării energetice europene și regionale, contribuind la consolidarea conectivității, a diversificării și rezilienței energetice regionale, la dezvoltarea

unui sistem energetic regional mai integrat, mai competitiv.

‘Astăzi, 4 septembrie 2026, am semnat Memorandumul de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical, concept strategic pe care l-am inițiat și pe care România și Transgaz l-au

promovat și susținut încă din 2016, primul Memorandum de Înțelegere fiind semnat la București, în iulie 2017. Coridorul Vertical a evoluat de la o etapă la alta, reușind să ajungă la un nou nivel de maturitate. Inițiativa se îndreaptă acum către o platformă regională integrată pentru cooperarea energetică, având ca obiectiv consolidarea securității aprovizionării, diversificarea surselor și rutelor de gaze, reducerea dependenței de gazul rusesc, reziliența infrastructurii energetice și dezvoltarea piețelor de gaze din Europa de Sud-Est și Centrală, inclusiv din Balcanii de Vest. Extinderea Coridorului Vertical către Macedonia de Nord și Serbia are o importanță deosebită în planul cooperării energetice europene și regionale contribuind la consolidarea conectivității, a diversificării și rezilienței energetice regionale, la dezvoltarea unui sistem energetic regional mai integrat, mai competitiv. Ne vom coordona în continuare eforturile comune pentru cooperare în ceea ce privește dezvoltarea și operarea sistemelor de transport interconectate, optimizarea utilizării infrastructurii existente, identificarea nevoilor suplimentare de infrastructură, îmbunătățirea capacităților de flux bidirecțional al gazelor și extinderea capacității transfrontaliere dar și pentru atragerea de finanțări nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare, cooperarea la nivel de reglementare, tehnic și comercial, cu scopul de a face Coridorul Vertical mai flexibil, mai competitiv și mai atractiv pentru piață’, a transmis Sterian.

Potrivit acestuia, Coridorul Vertical de Gaze reprezintă un element-cheie al cooperării energetice dintre România, Statele Unite și statele din Europa Centrală, de Est și Balcani, iar prin extinderea sa, prin dezvoltarea interconectărilor sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, cu cele ale Republicii Moldova și Ucrainei pe de o parte, respectiv cu sistemele naționale de transport al gazelor naturale din Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Germania pe de altă parte, acest coridor Nord -Sud creează o infrastructură modernă, sigură și eficientă, capabilă să asigure fluxuri bidirecționale de gaze și să răspundă nevoilor tot mai complexe ale pieței energetice regionale.

La ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind extinderea Coridorului Vertical au participat miniștrii energiei din Grecia (Stavros Papastavrou), Bulgaria (Iva Petrova), Cipru (Michael Damianos), Macedonia de Nord (Sanja Bozinovska), secretarul de stat în cadrul Ministerului Energiei din România (Cristian Bușoi) și directorii generali ai operatorilor de transport și sistem gaze naturale: DESFA (Grecia), ICGB (Bulgaria), Bulgartransgaz (Bulgaria), Transgaz (România), Vestmoldtransgaz (Moldova), FGSZ (Ungaria), EUSTREAM (Slovacia), GTSOU (Ucraina), NOMAGAS (Macedonia de Nord) și Transportgas Srbija (Serbia), Gastrade Grecia, precum și ambasadorul SUA în Grecia – Kimberly Guilfoyle, Nicole Varnes – însărcinat cu afaceri al Ambasadei SUA în Macedonia de Nord și Joshua Volz – Trimis special pentru integrarea energetică din cadrul Departamentului pentru Energie al SUA.