Buzoianu: Viitorul director interimar al Romsilva trebuie să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice

Viitorul director general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva trebuie să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine instituției și care să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice, a declarat, luni, la o dezbatere publică, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

‘Un proces transparent care se întâmplă pentru prima dată pentru directorul general interimar. Știm cu toții cum au fost numiți până acum directorii generali interimari… Eu mă bucur foarte mult și vreau să mulțumesc pe această cale și Consiliului de Administrație că a aplicat niște cerințe de transparență (…) Asta cred că nu va aduce decât mai multă încredere. Pentru numirea viitoare care va fi făcută în cadrul Romsilva pentru prima dată, există interviurile care au fost înregistrate și care vor fi publicate înțeleg mâine-poimâine pe site-ul Romsilva. Această idee a venit chiar de la reprezentanții Consiliului de Administrație și pe această cale vreau din nou să aplaud dorința de transparență. Este exact în direcția în care vrem să mergem mai departe. Sigur că rolul directorului general interimar pentru următoarele cinci luni de zile este un rol foarte important. În primul rând, în următoarele cinci luni de zile vor fi numiți directorii Direcțiilor silvice județene, pentru că la o parte dintre ei mandatele expiră. Evident că ne dorim ca omul care va fi director general interimar să urmeze tot așa o procedură cât de cât transparentă, în care să existe interviuri, în care să existe o o selecție, poate așa cum nu a mai fost făcută până acum. Rolul de director general interimar va avea inclusiv un impact asupra reorganizării Romsilva’, a spus Buzoianu.

Potrivit ministrei, instituția pe care o conduce a transmis o serie de întrebări pentru interviurile candidaților înscriși pentru funcția de director general interimar al Romsilva.

‘În acest context, au fost importante câteva întrebări pe care le-am transmis prin reprezentanții Ministerului Mediului, care au fost observatori la la interviuri. Întrebările pe care noi le-am trimis au fost legate fie de raportul Corpului de control, care a fost lansat public în ultimele câteva săptămâni, legate de Direcțiile silvice – de unde provin respectivii candidații și concluziile raportului de control – dacă au fost date sau nu au fost date bonusuri de performanță în acele Direcții silvice, unde nu au fost sau unde au fost înregistrate pierderi, dacă au fost date bonusuri de pensionare, dacă această practică va fi perpetuată la nivelul Romsilva mai departe. Am mai pus, de asemenea, și o serie de întrebări legate de criterii de etică, pentru că vreau ca viitorul director general interimar care va fi pentru următoarele cinci luni și va conduce Romsilva, să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine Romsilva, din contră, ne dorim să întărim profesionalismul, să aducem oameni care nu au avut dosare deschise la DNA, DIICOT, Parchete, să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice’, a menționat șefa de la Mediu.

În viziunea Dianei Buzoianu, România trebuie să fie o țară în care performanța să fie premiată, iar incompetența sau corupția să fie taxată.

‘Am întrebat, de asemenea, din perspectiva Ministerului Mediului, pentru că pentru noi este relevant cum se poziționează candidații, respectiv cu privire la reorganizarea Romsilva, dacă susțin o reformă Romsilva sau dacă mai degrabă vor dori să nu fie realizată o reformă și o organizare Romsilva și procesul în care vor fi numiți directorii generali, directorii Direcțiilor silvice. Ne dorim cu toții o Românie în care performanța să fie premiată, incompetența sau corupția să fie taxată. Asta înseamnă automat că, cu atât cu cât mai mulți oameni vin la masă și cu cât mai multă transparență este pe fiecare dintre procesele acestea, cu atât avem șansa noi, ca România, ca țară, ca instituții, să aducem la masă oameni cât mai competenți. Nimeni care este competent, de bună credință, cu un CV bun și fără scandaluri publice, nu are niciun fel de teamă. N-ar trebui să aibă niciun fel de teamă cu privire la transparența adusă în procese. Evident că decizia aparține Consiliului de Administrație. Inclusiv această dezbatere publică, informațiile care vor fi date aici nu sunt informații care leagă obligatoriu juridic pe nici unii dintre membrii Consiliului de Administrație, dar este important ca aceștia să fie informați, să aibă toate informațiile înainte să ia decizia’, a subliniat Diana Buzoianu.

Ministerul Mediului organizează, luni, o dezbatere publică, alături de reprezentanții societății civile, în cadrul procesului de selecție a directorului general interimar al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva.

Potrivit ministerului de resort, dintre cei 25 de candidați înscriși în cursă, până la data-limită de 18 august 2025, un număr de 17 au fost selectați și au susținut interviuri pe parcursul a două zile.

Consiliul de Administrație al Romsilva a demarat, pe data de 11 august, anul curent, procedura pentru numirea unui director general provizoriu, cu un mandat de maximum cinci luni, iar dosarele de candidatură s-au putut depune până pe 18 august.

Conform anunțului oficial, candidații trebuie să demonstreze competențe solide în: management strategic și operațional; guvernanță corporativă și conformitate cu legislația specifică; administrarea resurselor forestiere și/sau a domeniilor conexe; planificare și gestionare a resurselor umane și financiare; comunicare instituțională și relații cu partenerii interni și externi. De asemenea, trebuie să fie îndeplinite criteriile prevăzute de lege pentru exercitarea funcției, respectiv să nu existe incompatibilitate sau conflict de interese și să fie prezentate documente care să ateste studiile, experiența și reputația profesională.