BYD, cel mai mare producător mondiale de vehicule electrice, raportează o scădere a profitului în 2025

Grupul chinez BYD Co a anunțat vineri că vânzările sale anuale au ajuns la nivelul record de 116 miliarde de dolari, depășind Tesla, dar profitul său a scăzut pentru prima dată din 2021, pe fondul presiunilor provocate de concurența intensă, transmite AP.

BYD, cel mai mare producător mondiale de vehicule electrice (EV), se extinde pe piețele globale, inclusiv America Latină și Europa, unde, susțin analiștii, marjele de profit sunt mai ridicate decât în China.

Pe fondul concurenței extrem de ridicate din China, cea mai mare piață auto din lume, analiștii se așteaptă la dificultăți în acest an. Dar un impuls pentru producătorii EV a venit în urma creșterii prețurilor la benzină și motorină, în urma războiului din Iran, ceea ce reînnoiește interesul în energia regenerabilă.

Tesla a pierdut competiția cu BYD și nu mai este cel mai bine vândut producător mondial de vehicule electrice în 2025, înregistrând al doilea declin anual consecutiv al vânzărilor.

Anul trecut, BYD a vândut 2,26 milioane de vehicule electrice, un avans de 28% față de 2024, în timp ce Tesla a livrat 1,64 milioane de unități, un declin de 9%.

Veniturile companiei chineze au urcat cu 3,5% anul trecut, la 804 miliarde de yuani (116 miliarde de dolari), eclipsând rivala Tesla, care a raportat venituri de 94,8 miliarde de dolari.

Dar BYD a anunțat că profitul din 2025 s-a situat la 32,6 miliarde de yuani (4,7 miliarde de dolari), un recul de 19% față de 2024. Este primul declin al profitului din 2021.

Grupul chinez a raportat șase trimestre consecutive de scădere a vânzărilor. În perioada ianuarie-februarie 2026, livrările au înregistrat un declin anual de 36%, la 400.241 unități, vânzările externe mai ridicate nu au compensat slăbiciunea persistentă de pe plan intern.

Războiul intens al prețurilor în China a afectat profitabilitatea BYD, după ce rivali cum ar fi Geely Auto au câștigat teren la începutul lui 2026.

Anul acesta, subvențiile guvernamentale menite să încurajeze șoferii chinezi să treacă la vehicule electrice au fost diminuate anul acesta, punând presiune pe producătorii auto.

Dar analiștii cred că războiul din Iran și șocul energetic global vor determina din ce în ce mai mulți oameni să treacă la vehicule electrice, iar firme ca BYD vor beneficia de pe urma majorări vânzărilor pe plan intern și extern.

Anul trecut, acțiunile BYD listate la Bursa de la Hong Kong au scăzut cu peste 20%, dar sunt în creștere din martie.