Cel mai puternic declin al vânzărilor cu amănuntul din UE, în luna iulie, a fost înregistrat în România

Vânzările cu amănuntul au crescut în zona euro și în Uniunea Europeană în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025, însă România a avut cea mai puternică scădere a vânzărilor din blocul comunitar, în ritm anual, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Conform oficiului european, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, scăderi ale vânzările cu amănuntul în ritm anual au fost înregistrate: România (minus 5,7%), Germania (minus 2,5%), Italia (minus 1%) și Spania (minus 0,7%).

De la o lună la alta, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană, în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026. Cu toate acestea, țările membre cu cele mai importante creșteri ale vânzărilor cu amănuntul au fost: Letonia (2,5%), Cipru (2%), Luxemburg (1,8%), Slovenia (1,7%), Croația (1,4%), Ungaria (1%), Malta și Belgia (ambele cu 0,9%) și România (0,8%).

Conform datelor publicate anterior de INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-7,0%), vânzările de produse nealimentare (-6,4%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,4%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-5,8%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4,4%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, pe ansamblu, cu 7,0%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+12,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+7,6%) și la vânzările de produse nealimentare (+4,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna iulie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,8%, datorită creșterilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (+2,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+0,9%). Vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 0,1%.