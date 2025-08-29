CES a avizat favorabil, cu observații, majoritatea propunerilor legislative din al doilea pachet fiscal

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat favorabil, cu observații, marea majoritate a propunerilor legislative din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, în afară de cele care fac referire la guvernanța corporativă și la diminuarea numărului de personal în ASF și ANCOM, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, președintele Consiliului Economic și Social (CES), Sterică Fudulea.

‘CES a avizat astăzi favorabil, cu observații, marea majoritate a propunerilor legislative, în afară de cele care fac referire la guvernanța corporativă și la diminuarea numărul de personal în ASF și ANCOM. În rest, celelalte propuneri au primit aviz favorabil cu observații, astfel încât să poată să fie aprobate de către Guvern în formula actuală’, a precizat președintele CES.

Potrivit acestuia, în viziunea mediului de afaceri, măsurile fiscale propuse nu diminuează deficitul bugetar.

‘În concepția noastră, ca mediu de afaceri, acest pachet nu diminuează deficitul bugetului de stat, așa cum este dorit de către Guvern. Nu vine decât să îngreuneze procedeul acela de eșalonare a datoriilor, pentru că acel contract de fideiusiune solicitat de către Guvern se referă doar la administratorii companiilor unde acționariatul este privat și nu la companiile unde acționariatul este de stat. Știm foarte bine că aproape 80% din datoriile către bugetul de stat sunt de la companii cu acționariat de stat. Deci, administratorul care a făcut datorii la stat, dar cu acționar statul, nu trebuie să răspundă cu bunurile proprii. Administratorul cu acționariat privat trebuie să răspundă cu bunurile proprii, ceea ce nu este echitabil’, a explicat Fudulea.

În privința măririi capitalului social al companiilor, reprezentanții patronatelor au propus ca, prin acest pachet, capitalul social să fie diminuat și eșalonat pe praguri. ‘Am propus să avem un leu capital social la înființarea de firmă de start-up, iar pragurile celelalte să se aplice peste 400.000 lei și peste, bineînțeles, șapte milioane’, a precizat președintele CES.

Pe de altă parte, Sterică Fudulea a afirmat că nu este corectă măsura prin care o firmă, care nu are de datorii la stat, să fie obligată să-și deschidă un cont bancar. ‘Am dat ca exemplu un business mic de familie, cu 4.000-5.000 de lei pe zi încasări, care își poate desfășura activitatea prin cash, nefiind nevoie să aibă cont la bancă. Dacă statul vrea să bancarizeze, ar fi trebuit să oblige firmele să aibă cont bancar la trezorerie și nu la orice bancă comercială, care înseamnă costuri de cel puțin 10 euro pe lună’, a mai spus președintele CES.

Referindu-se la majorarea impozitului pe clădiri, Sterică Fudulea spune că s-a dat libertate consiliilor locale să poată dubla cota de impozit, aplicabilă la valoarea de impozitare, fără un fundament corect. ‘Deși vorbim de clădiri rezidențiale, să nu uităm că acele clădiri deținute de societățile comerciale plătesc un impozit dublu față de aceeași clădire rezidențială deținută de persoană fizică’, a menționat președintele CES.

Guvernul are pe agenda ședinței de vineri șase proiecte referitoare la măsuri în domeniul pensiilor de serviciu, al sănătății, de redresare și eficientizare a resurselor publice, pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Ședința, anunțată inițial pentru ora 16:00, a fost amânată mai întâi pentru ora 17:00, apoi pentru ora 18:00.

Potrivit unei informări a Executivului, actele normative incluse în ședința de vineri sunt:

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

– Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

– Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

– Proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome

– Proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății

– Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

De asemenea, pe ordinea de zi a Guvernul se mai află un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.