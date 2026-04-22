Chery vrea să producă un mic automobil electric în Europa

Chery, al treilea mare producător auto chinez, analizează producerea unei mașini electrice mici în Europa, au declarat pentru AFP directorul general de la Chery France, Yanbang Yu, și directorul de vânzări, Lionel French Keogh.

Chery, care operează în peste 100 de țări, susține că este principalul exportator chinez de automobile, cu 1,4 milioane de vehicule vândute în afara Chinei în 2025, dintr-o producție totală de 2,8 milioane.

În Europa, Chery a vândut 135.000 de vehicule în 2025, inclusiv 50.000 în Marea Britanie și 20.000 în Spania, și vizează 150.000 de unități în acest an.

Pentru a-și consolida prezența locală, Chery a decis să înființeze un centru de cercetare și dezvoltare la Paris, ‘pentru a lucra la o mașină mică de oraș, deoarece Franța ar fi o piață foarte mare pentru această mașină mică și cea mai bună modalitate este aceea de a o dezvolta în Franța’, a explicat Lionel French Keogh, fost președinte al Hyundai Motor France.

‘Vrem să construim o mașină franceză pentru francezi’, a adăugat Yanbang Yu, care a lăudat modelul electric Twingo lansat recent de Renault. ‘Scaunele spate glisante, dimensiunea portbagajului, forma spatelui: este un design foarte ingenios’, a declarat el cu entuziasm. ‘Vrem să aflăm ce le place consumatorilor francezi și ne dorim un design mic și frumos’, a concluzionat Yanbang Yu.

Ca mulți producători chinezi, Chery s-a lansat în Europa în urmă cu doar doi ani, începând cu Franța și Germania, cele mai solicitante două piețe de pe continent, potrivit lui Lionel French Keogh. Modelele lansate în Europa sunt cu combustie internă și hibride, nefiind deocamdată modele complet electrice, deoarece impozitarea europeană penalizează modelele fabricate în afara UE.

Chery produce deja local la Barcelona, Spania, unde în 2023 a achiziționat o fostă fabrică Nissan unde construiește vehicule sub marca spaniolă istorică Ebro, printr-o societate mixtă.

Obiectivul său pe trei ani este de a produce 200.000 de vehicule pe an în Spania, ‘dar grupul caută alte capacități de producție în Europa, fabrici existente’, adaugă directorul de vânzări, care nu exclude o locație în Franța.

Spania și Ungaria au semnat mai multe acorduri cu producătorii chinezi de baterii și vehicule electrice, chiar dacă asta înseamnă să facă concesii în ceea ce privește reciprocitatea și transferurile de tehnologie.

În ambele țări, mașinile sunt asamblate ‘cu componente chinezești și lucrători chinezi’, a criticat comisarul european pentru industrie, Stephane Sejourne, la începutul lunii noiembrie.