China elimină unele taxe vamale impuse produselor agricole americane

China va suspenda măsurile de retorsiune împotriva importurilor din SUA, după ce președintele Donald Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu liderul chinez Xi Jinping, inclusiv la produsele agricole, a confirmat miercuri Beijingul, deși importurile de soia boabe americane încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, transmite Reuters.

Comisia Consiliului de Stat a anunțat că din 10 noiembrie vor fi eliminate taxele vamale de până la 15% impuse anumitor produse agricole din SUA, în timp ce sunt menținute tarifele de 10% introduse ca reacție la taxele vamale universale de 10% anunțate de președintele Donald Trump în ‘Ziua Eliberării’, 2 aprilie. De asemenea, Beijingul va suspenda pentru un an taxele vamale suplimentare de 24% impuse în aprilie mărfurilor din SUA.

Investitorii de pe ambele maluri ale Pacificului au răsuflat ușurați după întâlnirea liderilor primelor economii mondiale, care a atenuat temerile privind escaladarea războiului comercial și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare.

‘În sens larg, este un indiciu că cele două părți înregistrează progrese rapide în implementarea acordului, care probabil va fi implementat’, a apreciat Even Rogers Pay, director la Trivium China.

Chiar după anunțul Beijingului, cumpărătorii chinezi de soia boabe din SUA încă se confruntă cu taxe vamale de 13%, ceea ce face ca livrările americane încă să fie prea costisitoare pentru cumpărătorii comerciali, comparativ cu alternativele din Brazilia, susțin traderii.

‘Nu ne așteptăm la revenirea importatorilor chinezi de soia boabe pe piața americană după aceste modificări. Brazilia este mai ieftină decât Statele Unite, chiar și cumpărătorii care nu sunt din China rezervă nave de transport pentru soia boabe din Brazilia’, a declarat un trader pentru Reuters.

Conform detaliilor anunțate de Casa Albă, China va achiziționa cel puțin 12 milioane tone metrice de soia boabe din SUA în ultimele două luni din 2025, și cel puțin 25 milioane tone metrice în 2026, 2027 și 2028. Beijing încă nu a confirmat aceste cifre, iar traderii urmăresc dacă sunt indicii ale unor achiziții masive.

Importatorii de soia boabe din China au accelerat în ultimele zile achizițiile de nave de transport din Brazilia, pe fondul atenuării prețurilor în America de Sud, datorită așteptărilor că statul chinez va relua achizițiile de soia boabe din SUA. Cumpărătorii au rezervat 10 de nave de transport pentru soia boabe din Brazilia care vor fi livrate în decembrie, și 10 pentru perioada martie-iulie, prețurile în America de Sud fiind acum sub cele din SUA, au declarat doi traderi pentru Reuters.

În ultimele săptămâni cotațiile la soia boabe din Brazilia au fost mai mari decât cele din SUA. China, cel mai mare cumpărător de soia din lume și principala piață pentru fermierii americani, și-a transformat apetitul vast pentru culturile agricole americane într-o puternică monedă de negociere în războiul comercial.

Scăderea cererii chineze i-a costat pe fermierii americani – un segment important de susținători ai lui Trump – miliarde de dolari sub formă de vânzări pierdute.

În 2024, SUA au exportat aproape 27 de milioane de tone de soia boabe în China.

În perioada ianuarie – septembrie 2025, China a importat 63,7 milioane tone din Brazilia, o creștere anuală de 2,4%, și 2,9 milioane tone din Argentina, un avans anual de 31,8%.

China este cel mai mare cumpărător mondial de semințe oleaginoase.