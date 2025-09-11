China va detrona Germania din poziția de cel mai mare importator mondial de gaze prin conducte

China urmează să detroneze în acest an Germania din poziția de cel mai mare importator mondial de gaze naturale prin conducte, pe măsură ce gigantul asiatic își consolidează securitatea energetică, transmite Bloomberg.

După ce s-a apropiat vertiginos de Germania în 2024, China ar urma să preia poziția de lider mondial în acest an, odată cu creșterea importurile din Rusia, susțin analiștii firmei de consultanță Rystad Energy. Recentele acorduri încheiate de oficialii de la Beijing și Moscova, inclusiv decizia de a demara construcția conductei Power of Siberia 2, va consolida poziția de lider a Chinei, a declarat Martin Opdal, partener la Rystad Energy cu prilejul unui webinar.

Această schimbare de lider scoate în evidență transformările care au avut loc pe piața gazelor naturale după ce invazia rusească în Ucraina, din 2022, a dat peste cap piața mondială de materii prime.

Germania, care se baza puternic pe gazele naturale rusești relativ ieftine livrate prin conducte de la câmpurile siberiene, a făcut tranziția la gaze naturale lichefiate livrate prin intermediul navelor din SUA și alți furnizori. Asta a redus expunerea Germaniei pe gazele rusești, dar a declanșat o mai mare volatilitate a prețurilor, pe măsură ce Europa concurează pentru gaze lichefiate cu alte regiuni.

Norvegia rămâne cel mai mare furnizor de gaze naturale prin conductă al Europei, inclusiv al Germaniei, dar în condițiile în care nu mai există capacități libere, regiunea este forțată să își majoreze achizițiile de gaze lichefiate.

În paralel, China strânge legăturile cu Rusia, care are capacități libere după ce 90% din livrările sale de gaze naturale prin conducte spre Europa au fost oprite, ca urmare a invaziei din Ucraina.

Majoritatea marilor țări încearcă acum să aibă mai multe surse de aprovizionare, atât gaze lichefiate cât și conducte, a declarat Mark McCrory, director de advocacy la International Gas Union. ‘China este, probabil, un exemplu bun al modului în care poți crea foarte multe opțiuni pentru tine’, a spus Mark McCrory.

La începutul lunii, Moscova a convenit cu Beijingul un memorandum de înțelegere pentru construirea unei noi conducte uriașe de gaze spre China, iar în paralel să fie majorate și alte rute de export.

Martin Opdal, partener la Rystad Energy, estimează că importurile Chinei de gaze naturale prin conducte vor urca la 79 de miliarde metri cubi în acest an, comparativ cu mai puțin de 71 de miliarde metri cubi în cazul Germaniei. În 2024, importurile Chinei s-au situat la 70 de miliarde metri cubi, iar ale Germaniei la 71 de miliarde metri cubi.

În contrast, cererea Chinei de gaze lichefiate achiziționate de pe piața spot a fost una modestă în acest an, și analiștii de la Bloomberg estimează că Japonia ar putea devansa China din poziția de cel mai mare importator de GNL în 2025.

Pe ansamblu, cererea mondială de gaze a crescut cu 1,9% în 2024, depășind 4.100 miliarde metri cubi, și potrivit International Gas Union ar urma să se majoreze cu 1,7% în acest an. Prognozele International Gas Union arată că, în următorii zece ani, cererea va depăși cele mai multe estimări.