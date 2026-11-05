Chisăliță: Programul de guvernare are în vedere 3 perimetre ce pot fi concesionate pentru producția de electricitate offshore

Programul de guvernare are în vedere concesionarea a trei perimetre pentru dezvoltarea de proiecte de producție a energiei electrice offshore, iar pentru investitor două lucruri trebuie să fie clare de timpuriu, respectiv condițiile concesiunii și posibilitatea de a transporta la țărm energia produsă, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

‘Prin Hotărârea Guvernului nr. 664/2026 a fost aprobată lista perimetrelor care pot fi concesionate, iar prin Hotărârea Guvernului nr. 688/2026 au fost aprobate normele pentru concesionare, redevențele și taxele. Programul de guvernare are în vedere trei perimetre, cu un potențial de aproximativ 3.100 MW. Drumul de la desemnarea unui perimetru la producție trece prin atribuirea concesiunii, măsurători de vânt și studii ale fundului mării, evaluarea impactului asupra mediului, proiectarea racordării și decizia de investiție. Pentru investitor, două lucruri trebuie să fie clare de timpuriu: condițiile concesiunii și posibilitatea de a transporta la țărm energia produsă. Data unei proceduri sau a primei producții trebuie raportată la calendarul oficial al fiecărei etape’, a explicat Chisăliță.

Ministrul a vorbit și despre Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035, elaborat de Transelectrica și aprobat de ANRE, subliniind că acesta prevede investiții de peste 12 miliarde de lei, care includ 117 lucrări, dintre care 25 de obiective noi.

‘Programul vizează modernizarea liniilor și stațiilor electrice existente, dezvoltarea rețelei de 400 kV, creșterea capacității de transport și interconexiune, precum și digitalizarea infrastructurii. Investițiile urmăresc consolidarea siguranței și flexibilității Sistemului Electroenergetic Național, facilitarea integrării noilor capacități de producție și stocare, în special din surse regenerabile, și asigurarea transportului energiei electrice în condiții de siguranță și fiabilitate’, a precizat ministrul Energiei.

Referitor la stadiul discuțiilor cu Comisia Europeana pentru menținerea în funcțiune a grupurile energetice pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, Dumitru Chisăliță a menționat că argumentul pe care îl susțin autoritățile din România este necesarul de putere disponibilă la orele de vârf, până când capacitățile care le pot înlocui intră efectiv în funcțiune.

‘Comisia Europeană a deschis la 27 februarie evaluarea aprofundată a modificărilor propuse de România pentru planul de restructurare. Programul de iarnă aprobat pe 30 octombrie prevede continuarea demersurilor pentru menținerea în exploatare comercială a patru grupuri pe lignit, trei la Rovinari și unul la Turceni. Argumentul pe care îl susținem este necesarul de putere disponibilă la orele de vârf, până când capacitățile care le pot înlocui intră efectiv în funcțiune. În lipsa unei decizii favorabile, planificarea trebuie să respecte condițiile autorizate. Pentru siguranța sistemului, soluția se construiește împreună cu operatorul de transport din capacitățile disponibile legal și tehnic, rezervele de sistem, flexibilitatea consumului și schimburile transfrontaliere. Contribuția fiecărei resurse trebuie evaluată în condiții reale de iarnă’, a transmis ministrul Energiei.