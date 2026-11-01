Ministrul Energiei estimează că facturile pentru consumatorii casnici de energie electrică vor fi mai mari cu valori cuprinse între 10% şi 22%

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, estimează o majorare a facturilor plătite de consumatorii casnici pentru energia electrică, în perioada următoare, cu valori cuprinse între 10% şi 22%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Acesta spune că, în condiţiile menţinerii plafonării preţului la gazele naturale, facturile consumatorilor casnici pentru această utilitate ar trebui să fie la nivelul anului trecut.

„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de faţă, o creştere a preţurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele. Ofertele care sunt făcute de diverşi furnizori se plasează pe această platformă, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de faţă, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori şi consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin şi preţuri în contract. Şi ca atare, da, discutăm de o creştere a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul Energiei într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

Acesta a explicat că, având în vedere preţurile care diferă de la un furnizor la altul şi aceste oferte publicate de ANRE, estimează majorări de facturi „undeva între 10 şi 20-22%”, după cum arată în momentul de faţă, evoluţiile pe site-ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

În ceea ce priveşte facturile pentru consumatorii casnici la gaze naturale, ministrul Energiei aminteşte că preţul la gaz este în continuare plafonat, arătând că facturile nu ar trebui să fie mai mari decât anul trecut, în condiţiile aceluiaşi nivel al consumului.

„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, adică ceea ce suntem fiecare dintre noi, trebuie să spunem că pentru gaze naturale, în momentul de faţă, avem o legislaţie care stabileşte ca până în 31 martie 2027, există un preţ administrativ care, la gazul natural produs în România, este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că preţul final ar trebui să fie similar cu ce am avut şi anul trecut. Adică, în mod normal, facturile n-ar trebui să fie mai mari, ţinând seama că preţul administrativ este mai mic decât preţul plafonat pe care îl aveam anul trecut”, explică Dumitru Chisăliţă.