Christine Lagarde (BCE): Economia a avut o evoluție mai bună decât se estima, în contextul taxelor vamale

Economia europeană s-a descurcat mai bine decât se estima, în contextul noilor taxe vamale anunțate de președintele Donald Trump, în parte pentru că Uniunea Europeană nu a răspuns impunând măsuri de retorsiune, a afirmat președintele BCE, Christine Lagarde, transmite AP.

Impactul războiului comercial declanșat de Trump asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea atenuat de aprecierea monedei unice și de finalizarea unui acord comercial cu Trump, a declarat șeful BCE. Acordul a plafonat taxele vamale la 15% și a îndepărtat incertitudinile care amenințau să amâne sau să perturbe investițiile companiilor.

‘În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un șoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate’, a afirmat Lagarde la o conferință în Helsinki, Finlanda.

Oficialul a explicat că a existat un impact redus asupra inflației, iar efectele asupra creșterii economice ‘au fost relativ moderate’, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene. Ca rezultat, politica monetară a BCE a fost adecvată și, prin urmare, instituția nu își poate lua angajamentul referitor la deciziile viitoare privind dobânda’, a declarat șeful BCE.

Banca Centrală Europeană a menținut nemodificate dobânzile, la reuniunea de politică monetară de luna trecută, în linie cu previziunile, dar nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară.

Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană ‘este decis să se asigure că inflația se va stabiliza la ținta sa de 2% pe termen mediu’ și ‘a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% și, respectiv, 2,40%’, se arată în comunicatul BCE.

Următoarea reuniune de politică monetară este programată în 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă la menținerea dobânzilor.

Politicile comerciale ale președintelui Trump au fost însoțite de o depreciere a dolarului și o apreciere a euro, ceea ce face importurile Europei mai ieftine și ajută BCE în eforturile de a ține sub control rata anuală a inflației, care s-a situat la 2% în august.