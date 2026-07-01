Christine Lagarde (BCE): Zona euro este mult mai rezilientă la șocurile geopolitice

Zona euro se va confrunta cu șocuri geopolitice mai frecvente dar sporirea ‘rezilienței’ înseamnă că este mai bine pregătită să facă față, a afirmat marți președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite AFP.

De la pandemia de Covid la războaiele din Ucraina și Iran, BCE a trebuit în ultimii ani să răspundă în mod repetat turbulențelor globale car au amenințat obiectivul de a menține inflația stabilă.

Lagarde a declarat în deschiderea reuniunii anuale a principalilor șefi de bănci centrale, care se desfășoară la Sintra, Portugalia, că ‘ne confruntăm cu un mediu geopolitic dificil, în care frecvența șocurilor majore pare să fie în creștere. Și aceste șocuri iau de asemenea noi forme: accesul pe piețe, aprovizionarea cu energie și cu materiale critice fiind din ce în ce mai instrumentalizate’.

Dar șeful BCE a insistat că există semne ale sporirii solidității celor 21 de state membre ale zonei euro care le face mai bine pregătite pentru a face față unor astfel de episoade.

‘Reziliența pe care și-a construit-o Europa înseamnă că efectele șocurilor asupra economiei noastre sunt mai bine ținute sub control’, datorită unor factori care includ măsurile adoptate de BCE și o mai bună supervizare a băncilor. Aceasta înseamnă că zona euro a trecut cu bine prin recentele turbulențe, de la taxele vamale americane la șocul energetic provocat de războiul din Iran, a explicat Lagarde.

De asemenea, șeful BCE a apărat decizia instituției de a majora dobânda de referință. Unii economiști au criticat-o, apreciind că nu era necesară, și au avertizând că ar putea afecta creșterea economiei zonei euro.

‘Majorarea dobânzii a fost justificată conform scenariului luat în considerare. A fost, în mod deliberat, o decizie robustă. Și nimic din ce am observat de atunci nu a pus la îndoială această evaluare’, a declarat Lagarde.

Luna aceasta, Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de referință, pentru prima dată în ultimii trei ani. Rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3,2% în mai, de la un nivel de 3% în aprilie. Este cea mai ridicată rată anuală a inflației începând din septembrie 2023. Este pentru a treia lună consecutiv în care creșterea prețurilor în zona euro depășește ținta pe termen mediu a BCE de 2%.

Această creștere accelerată a prețurilor, în linie cu previziunile analiștilor, este o consecință a războiului din Orientul Mijlociu, care a provocat o explozie a prețurilor la petrol și gaze în Europa, în ultimele trei luni.

Investitorii se întreabă acum dacă BCE va majora din nou dobânda de referință pentru a ține sub control prețurile.