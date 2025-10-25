Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, în creștere cu 1,1% în primele opt luni

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut cu 1,1%, pe serie brută, în primele opt luni ale acestui an, față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Evoluția afacerilor în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, pe serie brută, a fost generată de creșterea activităților de intermediere în comerțul cu ridicata (+10,3%), comerțului cu ridicata nespecializat (+10,1%), comerțului cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+8,5%), comerțului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,7%) și comerțului cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+0,7%).

Pe de altă parte, au fost consemnate scăderi în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-10,7%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-3,5%) și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-1,5%).

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada menționată, a crescut pe ansamblu, cu 0,3%.

În august 2025, comparativ cu luna anterioară, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, serie brută, a scăzut pe ansamblu, cu 14,3%, ca urmare a scăderilor cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata nespecializat (-23,3%), comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (-21,6%), comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (-17,1%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-16,6%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (-15,4%), comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-13,9%), comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-10,6%) și din comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-6,9%).

Pe serie ajustată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut, pe ansamblu, cu cu 3,3%, în luna august comparativ cu luna precedentă.

În ritm anual, în luna august a acestui an, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut, pe ansamblu, cu 1%, datorită creșterilor comerțului cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (+38,5%), comerțului cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+8,8%), activităților de intermediere în comerțul cu ridicata (+2,2%) și comerțului cu ridicata nespecializat (+1,4%).

Potrivit INS, scăderi au înregistrat: comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (-11,3%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-8,6%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-8,0%) și comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-0,9%).

Pe serie ajustată, în luna august 2025, comparativ cu august 2024, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut pe ansamblu, cu 3,8%.