Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, în creștere cu 1,1% în primele șapte luni

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut cu 1,1%, pe serie brută, în primele șapte luni ale acestui an, față de perioada similară din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate vineri.

Evoluția afacerilor în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, pe serie brută, a fost generată de creșterea activităților de intermediere în comerțul cu ridicata (+11,6%), comerțului cu ridicata nespecializat (+11,3%), comerțului cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+8,5%), comerțului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+6,6%) și comerțului cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+2,7%).

Pe de altă parte, au fost consemnate scăderi în comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (-17,7%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (-2,8%) și comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (-0,5%).

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada menționată, a scăzut pe ansamblu cu 0,1%.

În iulie 2025, comparativ cu luna anterioară, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, serie brută, a crescut pe ansamblu, cu 17,4%, datorită creșterilor cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (+127%), comerțul cu ridicata specializat al altor produse (+18%), activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+14%), comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+12,9%), comerțul cu ridicata nespecializat (+12,7%), comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului (+4%) și din comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+1,2%). Comerțul cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare, a scăzut cu 1,4%.

Pe serie ajustată, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut pe ansamblu cu 2% în luna iulie 2025, comparativ cu luna precedentă.

În ritm anual, în luna iulie a acestui an, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), pe serie brută, s-a majorat pe ansamblu cu 8,3%, datorită creșterilor comerțului cu ridicata nespecializat (+23,4%), comerțului cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+17,4%), activităților de intermediere în comerțul cu ridicata (+15,5%), comerțului cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii (+10,3%), comerțului cu ridicata specializat al altor produse (+7,5%), comerțului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+5,4%) și comerțului cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații (+4,5%). Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului a scăzut cu 0,8%.

Pe serie ajustată, în luna iulie 2025, comparativ cu iulie 2024, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut pe ansamblu, cu 4,7%.