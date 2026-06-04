Eurostat: România, cel mai semnificativ declin din UE al vânzărilor cu amănuntul în aprilie

Volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,9% în Uniunea Europeană și cu 1% în zona euro, în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, dar România, Belgia și Austria sunt statele membre UE cu cel mai sever declin al acestui indicator, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,2%, cele de produse non-alimentare cu 1,8%, în timp ce vânzările de combustibili auto au scăzut cu 2%.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cea mai mare creștere a volumului comerțului cu amănuntul în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, s-a înregistrat în Lituania (8,9%), Bulgaria (7,4%) și Luxemburg (6,6%), iar cel mai sever declin în România (minus 5,7%), Belgia (minus 2,1%) și Austria (minus 0,6%).

În aprilie, comparativ cu luna precedentă, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,5% în Uniunea Europeană și cu 0,4% în zona euro, după ce în martie s-a înregistrat un avans de 1,1% în UE și de 0,8% în zona euro.

În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,5%, în timp ce au scăzut vânzările de combustibili auto cu 2,4% iar cele de produse non-alimentare cu 1,2%.

În aprilie, comparativ cu luna precedentă, cel mai sever declin al volumului comerțului cu amănuntul în rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele s-a înregistrat în Danemarca (minus 4,5%), România (minus 2,6%), Belgia și Slovacia (ambele cu minus 1,8%), creșteri fiind doar în Lituania (1,9%), Malta (1%) și Franța (0,3%).

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în România volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 1,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%), vânzările de produse nealimentare (-0,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,1%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 2,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-3,5%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-1,8%) și la vânzările de produse nealimentare (-1,4%).

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna aprilie 2026, comparativ cu luna aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 5,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,7%), vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-0,7%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-6,6%) și la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-2,1%).