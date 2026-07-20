Cluj: Peste 262.000 de participanți la Electric Castle 2026

Peste 262.000 de persoane au participat la Festivalul Electric Castle, care a avut loc în perioada 16-19 iulie la Bonțida, anunță organizatorii.

‘La 13 ani de la start, Electric Castle a încheiat, luni dimineața, o nouă ediție. Este doar un capitol dintr-o poveste despre oameni minunați, muzică bună și puterea de a crea împreună amintiri pentru o viață. Pentru patru zile, peste 262.000 de participanți au uitat de lume. Și lumea a uitat de ea însăși’, se arată într-un comunicat transmis luni de organizatorii festivalului.

Potrivit sursei citate, ultima seară a festivalului a fost o întâlnire a generațiilor care iubesc rock-ul. În fața scenei de pe care The Cure a cântat toate marile hit-uri din cariera lor, tineri de 20 de ani au cântat și au dansat fără oprire timp de două ore piese care au dublul vârstei lor, alături de fani pentru care ‘Disintegration’ a fost primul vinil cumpărat. Dogstar a surprins cu un sound foarte proaspăt, iar prezența discretă, dar unică a starului Keanu Reeves a dat farmec concertului.

Multe emoții s-au consumat și în fața ecranului pe care aproape 5000 de microbiști au trăit intens victoria Spaniei în Cupa Mondială.

‘Experiența Electric Castle 2026 trece dincolo de cele peste 200 de show-uri care au făcut din festival o călătorie muzicală unică. Mulți pleacă, și în acest an, cu amintiri pentru toată viața: șansa de a-l susține pe umeri (ad-litteram) pe Tyler Joseph, solistul twenty one pilots, concertul de sub stejar al celor de la Nothing But Thieves, îmbrățișările spontane împărțite de LP coborâtă în mijlocul fanilor, sunt deja virale în social media’, mai arată sursa citată.

Organizatori mai menționează că, printre altele, în timpul festivalului au fost consumate 17.800 de porții de cartofi, s-a făcut o medie de 25.000 de pași pe zi între scene și a fost stabilit un record de vânzări de tricouri la shop.