Codîrlașu (CFA România): Anticipații majoritare de scădere a ratei inflației comparativ cu nivelul actual; procesul dezinflaționist va fi lent

Indicatorul de încredere macroeconomică al Asociației CFA România înregistrează anticipații majoritare de scădere a ratei inflației comparativ cu nivelul actual, însă, în același timp, anticipații că procesul dezinflaționist va fi lent, susține Adrian Codirlașu, președinte al organizației.

‘În continuare, nivelul indicatorului și ambele sale componente indică condiții de recesiune. Este de remarcat, față de exercițiul anterior, majorarea substanțială a anticipațiilor privind deficitul bugetar. De asemenea, pentru prima oară în acest episod inflaționist, se înregistrează anticipații majoritare de scădere a ratei inflației comparativ cu nivelul actual, însă, în același timp, anticipații că procesul dezinflaționist va fi lent. Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și în anul următor’, a declarat Adrian Codirlașu, într-un comunicat transmis luni.

Potrivit CFA România, Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut marginal (0,3 puncte) în luna septembrie. Cele două componente ale sale au avut evoluții divergente. Astfel, componenta de anticipații a crescut cu 2,8 puncte, până la valoarea de 37, în timp ce componenta de condiții curente a scăzut cu 4,8 puncte, până la valoarea de 38,6.

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă și a atins nivelul de 7,18%, iar 63% dintre participanți anticipează reducerea ratei inflației comparativ cu valoarea prezentă a acesteia.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 88% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce restul anticipează o stabilitate. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1216 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1841 lei pentru un euro.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 61% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a crescut semnificativ comparativ cu exercițiul anterior, la valoarea medie a anticipațiilor de 8,6% din PIB.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%, existând și opinii în rândul participanților privind o posibilă intrare în recesiune a economiei românești. Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 59% în următoarele 12 luni.

O întrebare suplimentară introdusă în sondaj se referă la anticipațiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandată investițiilor (‘junk’). Astfel, conform rezultatelor, 83% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Sondajul este realizat lunar de Asociația CFA România, de peste 14 ani, și reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizația dorește să cuantifice anticipațiile analiștilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an. Sondajul este realizat în ultima săptămâna a fiecărei luni iar participanții sunt membri ai Asociației CFA România și candidații pentru nivelurile II și III ale examenului CFA.

Indicatorul de Încredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) și 100 (încredere deplină în economia românească) și este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: condițiile curente – referitoare la mediul de afaceri și piață muncii; anticipațiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piață muncii, evoluția venitului personal la nivel de economie și evoluția averii personale la nivel de economie.

Pe lângă întrebările necesare pentru calculul Indicatorului de Încredere Macroeconomică, sondajul evaluează și anticipațiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflației, ratele de dobânda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET și condițiile macroeconomice globale.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociația CFA România este una dintre cele peste 160 de societăți membre ale CFA Institute și are misiunea de a promova interesele specialiștilor în investiții și de a menține standarde ridicate de integritate și excelență profesională. În prezent, Asociația CFA România are peste 270 de membri, deținători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).