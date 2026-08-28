Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” ajunge în Zambia. Revista și două monede, de luni, la chioșcuri!

Încă o oprire în Africa

În numărul 25 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” descoperim Zambia, o țară africană cu o istorie învăluită în mister, care a ajuns mai mult în atenția europenilor după ce a fost colonizată de britanici, în secolul XIX. Situată pe un platou înalt din sudul Africii, țara nu are ieșire la mare.

Cuprul aflat în abundență în subteranul teritoriului ocupat de Zambia a reprezentat încă de la finalul secolului XI principala marfă de troc cu alte popoare. Mai târziu, în secolele al XIX-lea și al XX-lea, au fost construite linii de cale ferată și s-a consolidat așa-numita Centură de Cupru, care a transformat economia regională, atrăgând forță de muncă și stimulând creșterea de noi orașe. În prezent, Zambia este considerată unele din țările cele mai dinamice din Africa. Are o populație tânără și multilingvă, iar engleza, care coexistă cu diverse limbi locale, servește drept limbă de bază în administrație și educație.

Monede cu valuri verticale simbolizând Cascada Victoria

Pentru colecționari, acest număr aduce două monede din Zambia – 25 și 50 de ngwee. Aversul ambelor monede prezintă stema națională a țării. Aceasta înfățișează valuri verticale, care simbolizează Cascada Victoria, iar deasupra lor, un târnăcop și o sapă, aflate sub un vultur. Uneltele reprezintă industriile miniere și agricole ale țării, iar vulturul simbolizează libertatea. Un bărbat și o femeie țin un scut, ei reprezentând poporul zambian. Pe revers, apar animale caracteristice Zambiei.

Secțiunea “Banii de-a lungul secolelor” ne prezintă monedele bizantine. Aflăm că sistemul monetar al Imperiului Bizantin, care a dăinuit aproape un mileniu, cuprindea peste 5o de monede a căror principală caracteristică a fost iconografia lor sacră. Citiți articolul din revistă pentru a descoperi cum se deosebeau portretele de pe monedele bizantine de cele prezente pe monedele romane.

Numărul 25– Zambia este disponibil la chioșcurile de ziare, de luni 31 august, la prețul de 39.99 lei!

Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” oferă interesante lecții de geografie și istorie alături de monedele și bancnotele ambalate premium, în carduri personalizate, ce însoțesc fiecare număr!