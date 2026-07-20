Comisia Europeană a amendat AliExpress cu 550 de milioane euro pentru vânzarea de produse contrafăcute

Comisia Europeană a amendat, luni, platforma chineză de comerț online AliExpress, filială a gigantului Alibaba, cu 550 de milioane de euro pentru că a permis vânzarea de produse ilegale, nesigure sau contrafăcute către consumatorii europeni, informează AFP, citând un comunicat al Executivului comunitar.

Aceasta este cea mai mare amendă impusă de Bruxelles în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), adoptat în 2022.

Amenda a fost calculată ținând seama de natura încălcărilor, de gravitatea acestora în ceea ce privește utilizatorii din UE afectați și de durata acestora, cel puțin până în iunie 2025, când Comisia a emis constatări preliminare împotriva AliExpress.

”Răspândirea articolelor de îmbrăcăminte contrafăcute, a jucăriilor nesigure, a produselor cosmetice periculoase și a altor produse ilegale și dăunătoare nu reprezintă un cost inevitabil al cumpărăturilor online, ci o nerespectare de către AliExpress a obligațiilor care îi revin în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale. Scala nu este o scuză; riscurile trebuie identificate și abordate în mod sistematic pentru a se asigura că consumatorii pot face cumpărături online în condiții de siguranță”, a declarat comisarul european pentru economia digitală, Henna Virkkunen, într-un comunicat al Executivului european.

Potrivit CE, sistemul AliExpress de detectare a produselor ilegale nu a funcționat corect. Multe produse ilegale, de la produse contrafăcute la jucării nesigure și produse cosmetice periculoase, au circulat pe platformă și, chiar dacă au fost detectate, au rămas online timp de mai multe săptămâni. De asemenea, politica de sancționare nu a fost pusă în aplicare în mod adecvat, iar magazinele care comercializează produse ilegale au putut rămâne active pe AliExpress, în pofida faptului că au fost sancționate. În plus, verificările de conformitate ar putea fi eludate cu ușurință prin clasificarea eronată a produselor iar AliExpress a alocat personal insuficient pentru a verifica dacă produsele sunt clasificate corect. În sfârșit, AliExpress nu a reușit să prevină în mod adecvat răspândirea produselor contrafăcute. Sistemul obligatoriu de ”autorizare a mărcii” al AliExpress – menit să prevină vânzările contrafăcute – s-a dovedit a fi ineficient și lipsit de personal. Prin urmare, comercianții au ocolit cu ușurință acest sistem și au publicat multe produse care au fost ulterior eliminate pentru a fi contrafăcute.

Bruxelles-ul a decis că AliExpress trebuie să prezinte un plan de acțiune până la 20 octombrie 2026. Planul trebuie să stabilească măsuri de remediere a încălcării obligațiilor sale de evaluare și atenuare a riscurilor sistemice. Comitetul european pentru servicii digitale va avea la dispoziție o lună de la primirea planului pentru a-și emite avizul. Comisia va avea apoi la dispoziție încă o lună pentru a-și adopta decizia finală și pentru a stabili o perioadă rezonabilă de punere în aplicare.