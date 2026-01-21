Compania miliardarului Carlos Slim achiziționează activele Lukoil din Mexic

Grupo Carso, deținută de miliardarul mexican Carlos Slim, a anunțat achiziționarea Fieldwood Mexico, societate care deține participații în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil și Pokoch, informează agenția rusă de presă TASS.

Tranzacția este evaluată la 270 milioane dolari, iar compania va plăti de asemenea datoria de 330 milioane de dolari.

Zamajal, o companie din Grupo Carso, a semnat un acord cu caracter obligatoriu cu Lukoil International Upstream Holding și Lukoil International Holding GMBH pentru a achiziționa integral Fieldwood Mexico, sub rezerva respectării anumitor condiții stricte, una dintre ele fiind că toate părțile implicate sunt de acord cu tranzacția.

Fieldwood Mexico este operatorul și proprietarul unei participații de 50% în zăcămintele Ichalkil și Pokoch (Blocul 4), situate în largul coastei Campeche din Golful Mexic. Din 2024, Zamajal deține Petrobal Upstream Delta 1, care are restul participației de 50%.

Achiziția trebuie aprobată de Guvernul mexican, inclusiv de Comisia Națională Antitrust și Ministerul Energiei. De asemenea, este necesară aprobarea directă a OFAC (Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA – n. r.).

Tranzacția nu doar că permite Grupo Carso să obțină controlul proiectului, dar și confirmă angajamentul față de producția de hidrocarburi din Mexico, a anunțat compania.

În februarie 2022, Lukoil a achiziționat o participație de 50% în Blocul 4, pentru 435 milioane dolari, plus cheltuielile efectuate de la 1 ianuarie 2021 până la finalizarea tranzacției, în valoare de 250 milioane dolari. Rezervele recuperabile de hidrocarburi din Ichalkil și Pokoch se ridică la 564 milioane barili echivalent petrol.

Statele Unite au extins până pe 28 februarie 2026 termenul limită al negocierilor privind achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil. Statele Unite și Marea Britanie au impus în octombrie sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

După impunerea sancțiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă.

Lukoil extrage aproximativ 2% din producția globală de petrol în Rusia și în străinătate și a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaționale, care produc 0,5% din petrolul global și a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declarațiilor contabile din 2024.

Printre potențialii cumpărători ai activelor internaționale ale Lukoil sunt fondul american de private equity Carlyle și un grup format din compania petrolieră Chevron și Quantum Capital Group.

Extinderea cu mai mult de o lună a licenței generale emise de Trezoreria SUA permite, de asemenea, părților interesate să încheie contracte contingente pentru vânzarea activelor și să atenueze presiunile pentru finalizarea lor. A fost a doua extindere a termenului limită, prima fiind emisă în decembrie.

În contextul sancțiunilor, Trezoreria SUA va trebui să aprobe orice tranzacție legată de activele Lukoil.

Lukoil este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața distribuției de combustibil din Republica Moldova și Bulgaria, operând aproximativ 600 de benzinării în Turcia și peste 300 în România.