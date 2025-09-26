Companiile deținute integral de femei sunt mai profitabile

Companiile deținute integral de femei au o profitabilitate medie de 12,3%, depășind cu peste două puncte procentuale media generală (10,2%), susține Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), care citează datele unui studiu.

Mai mult, aceste companii au înregistrat o creștere anuală a cifrei de afaceri de peste 13%, demonstrând reziliență, capacitate de adaptare și inovație. Într-o perioadă în care România are nevoie de stabilitate și plusvaloare economică, aceste rezultate arată limpede că antreprenoriatul feminin este o resursă strategică națională, precizează sursa citată.

Studiul ‘She’s Here’ a fost realizat de ING Bank și Bravva Capital, cu sprijinul Termene.ro și confirmă faptul că femeile antreprenoare reprezintă un motor de creștere pentru economia românească.

‘Aceste date nu mai lasă loc de interpretări: antreprenoriatul feminin este o resursă strategică pentru România. Vorbim despre peste 100.000 de companii deținute integral de femei și despre aproape jumătate din mediul de afaceri românesc unde există acționariat feminin. Această prezență nu mai poate fi privită ca un fenomen marginal, ci ca o realitate solidă, cu impact direct asupra PIB-ului și a competitivității naționale’, a declarat Cristina Chiriac, președinta CONAF, într-un comunicat al organizației.

În viziunea CONAF, aceste statistici trebuie să devină fundament pentru politici publice și programe de sprijin.

‘Pentru a avea o economie mai puternică, nu putem ignora faptul că firmele conduse de femei produc profit peste medie. E nevoie de: instrumente financiare dedicate (linii de credit cu garanții de stat, granturi pentru scale-up); mentorat și educație antreprenorială, pentru a susține extinderea acestor companii; măsuri fiscale stimulative, care să încurajeze investițiile în businessurile deținute de femei’, se mai precizează în comunicat.

CONAF subliniază că antreprenoriatul feminin nu este doar o chestiune de echitate de gen, ci o strategie economică solidă.

‘Valorificarea potențialului antreprenorial al femeilor poate deveni pentru România un avantaj competitiv major, capabil să genereze creștere sustenabilă și reziliență într-o economie globală din ce în ce mai competitivă’, arată sursa citată.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF are în componența sa 31 sucursale, 2 federații, 12 patronate, 38 asociații și peste 5.500 de companii, peste 245.000 de angajați.