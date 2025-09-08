CONAF și ASTRA solicită ASF transparență, predictibilitate și prețuri competitive pe piața de asigurări RCA

România nu se mai poate întoarce la plafonarea primelor pentru asigurarea obligatorie RCA, care s-a terminat la 1 iulie, pentru a lăsa piața asigurărilor să își regleze prețurile în funcție de regula cererii și ofertei, au precizat oficialii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), într-o întâlnire cu reprezentanții Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și ai Asociației pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați (ASTRA).

Aceștia au transmis ASF date referitoare la inechitățile de pe piața de asigurări RCA, de la funcționarea defectuoasă a stabilirii primei recomandate prin BAAR până la practicarea pe piață a unor prețuri extrem de diferite pentru asigurați, teoretic, cu același risc, de la 3.000 la 17.000 de lei/an pentru un camion cu masa autorizată între 16 și 21 de tone.

‘În prezent doar 10 societăți de asigurări sunt prezente pe piața RCA, un al 11-lea jucător, Interamerican, deja prezent pe piața românească, urmând să fie pe deplin operațional cu un produs RCA până la sfârșitul acestui an. Extinderea concurenței pe piața asigurărilor este așteptată să aducă tarife mai competitive, fiind așteptați și alți jucători din domeniu, mai ales în condițiile ridicării plafonării prețurilor la RCA. Cauza principală pentru valoarea mare a polițelor la asigurările pentru camioane este raportul daunalității la camioane, care în prezent este de 17%, ceea ce înseamnă că un camion din șase produce o daună despăgubită prin asigurarea RCA. O soluție identificată pentru disiparea riscului pe industrie și obținerea unor prețuri mai competitive o reprezintă creșterea acoperirii, în prezent 25% din camioanele de 16-21 tone neplătind RCA’, se menționează într-un comunicat al CONAF, transmis luni AGERPRES.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții ASF au subliniat că încearcă să amelioreze tarifele RCA pentru asigurații de risc ridicat care apelează la BAAR prin modificarea metodologiei actuale și solicitarea ofertelor de asigurare de la toți cei zece asigurători activi pe piața RCA și alegerea celor mai mici trei oferte pentru calculul primei de asigurare și selectarea asigurătorului care va face polița prin BAAR.

‘De asemenea, o altă măsură corectă o reprezintă actualizarea factorului N din calculul primei de asigurare, după o metodologie mult mai obiectivă, țintind o reducere sub nivelul actual de 36%, bazată pe rata daunalității. Propunerile fac parte dintr-un set de recomandări pentru societățile de asigurări (sub forma unui Ghid de bune practici), care ar urma să fie finalizat și agreat de piață cel târziu până la finalul anului. În același timp, un proiect de lege, aflat de aproape un an în Parlament, include mai multe măsuri care ar putea conduce la o piață mai echilibrată a RCA: prețurile pentru asigurările pentru camioane pe persoană fizică să nu mai fie tratate diferențiat față de cele pe persoană juridică, iar criteriul codului CAEN să fie înlocuit de cel al numărului de kilometri efectuați anual’, conform organizației patronale.

De asemenea, pe lista propunerilor se află și plata în rate a asigurării RCA, posibilitatea suspendării efectelor contractelor RCA pe perioada în care vehiculele nu sunt utilizate, controlul mai bun al valabilității polițelor RCA, prin interoperabilitatea bazelor de date ale CNAIR, Poliției Rutiere, ARR etc., creșterea amenzilor pentru circularea pe drumurile publice fără poliță RCA sau ofertarea obligatorie a franșizei de către asigurătorii RCA, alegerea acesteia fiind opțională pentru asigurat.

‘Faptul că 40% dintre polițele RCA pentru camioane se fac prin BAAR arată un dezechilibru structural al pieței. Acest mecanism ar trebui să fie soluție de ultimă instanță, nu opțiunea principală. Transportatorii au nevoie de transparență deplină: toate ofertele, toate criteriile, aceleași reguli pentru toți. ASF are responsabilitatea să garanteze că același risc înseamnă același preț, indiferent de cod CAEN sau de artificii birocratice. Doar așa putem vorbi de o competiție reală și de prime sustenabile. L-am asigurat pe domnul Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF, că membrii CONAF și ai ASTRA vor rămâne parteneri de dialog deschis și constructiv. Credem că doar printr-un dialog sustenabil, bazat pe transparență și reguli aplicate uniform, putem corecta distorsiunile din piața RCA. Reducerea daunalității și recalibrarea tarifului de referință nu mai pot fi amânate. Numeroși operatori de transport riscă să nu mai poată susține operațional activitatea curentă, cu efect direct asupra continuității serviciilor de transport și implicit asupra economiei naționale. Acestea sunt condițiile minime pentru ca piața RCA să devină una predictibilă și corectă, în beneficiul transportatorilor și al întregii economii’, a declarat, în comunicatul citat, Cristina Chiriac, președinta CONAF.

În context, CONAF și Astra au solicitat continuarea dialogului cu ASF pentru a găsi și alte soluții de reducere a prețurilor la RCA, măsuri de echilibrare a pieței RCA și de sprijinire a transportatorilor, pentru a evita consecințe sociale și economice negative, astfel încât transportatorii români să-și mențină competitivitatea pe plan european, unde dețin un onorant loc 3 în topul națiunilor care efectuează cele mai mari volume de transport marfă în trafic internațional.

O delegație a ASTRA, membră CONAF, s-a întâlnit, vineri, 5 septembrie, cu prim-vicepreședintele ASF, Gabriel – Ioan Avrămescu, și vicepreședintele Sorin Mititelu, pentru a căuta soluții urgente de reducere a primelor de asigurare RCA pentru camioane.

CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, atât pe plan intern, cât și internațional.

Asociația pentru Sustenabilitate a Transportatorilor Rutieri Autorizați este o organizație patronală nou-înființată, dedicată reprezentării intereselor transportatorilor rutieri din România, afiliată la CONAF. Organizația are peste 250 de membri, companii care cumulează peste 15.000 de angajați.