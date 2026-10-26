Angajaţii Volkswagen ameninţă cu greve din ianuarie, dacă grupul nu restabileşte acordurile salariale. Compania pregăteşte eliminarea a 100.000 de locuri de muncă

Angajaţii Volkswagen ameninţă cu declanşarea unor greve începând din ianuarie 2027, dacă producătorul auto german nu revine până la sfârşitul lunii octombrie asupra deciziei de anulare a acordurilor salariale, într-un conflict provocat de amploarea restructurărilor şi a reducerilor de costuri, transmite Reuters.

Volkswagen, cel mai mare producător auto european, a denunţat luna trecută aproape toate acordurile salariale încheiate cu angajaţii săi din Germania, deschizând calea renegocierii unor condiţii de muncă stabilite de mult timp, inclusiv programul de lucru şi indemnizaţiile de concediu.

Decizia face parte dintr-un amplu program de restructurare, care prevede eliminarea a 100.000 de locuri de muncă şi posibilitatea închiderii a până la patru fabrici din Germania. Grupul se confruntă cu intensificarea concurenţei producătorilor chinezi, costuri de miliarde de euro generate de tarifele comerciale şi investiţii ridicate pentru tranziţia către vehicule electrice.

Volkswagen urmăreşte reducerea costurilor cu 20 de miliarde de euro până în 2030 de-a lungul lanţului valoric, la care se adaugă economii de încă 11 miliarde de euro din diminuarea cheltuielilor generale.

”Acordăm companiei termen până la sfârşitul lunii octombrie pentru a retrage notificarea de denunţare a acordurilor”, a declarat Thorsten Groeger, principalul negociator al sindicatului IG Metall, după o nouă rundă de discuţii desfăşurată la Hanovra.

El a avertizat că, în caz contrar, sindicatul va declanşa un proces de mobilizare care ar putea conduce la acţiuni sindicale de amploare, inclusiv greve.

În baza unui acord temporar aflat în vigoare, grevele nu pot începe înainte de 1 ianuarie 2027. Groeger a avertizat conducerea Volkswagen să ţină cont de această dată.

După negocierile de vineri, IG Metall a anunţat că Volkswagen îşi menţine decizia de denunţare a acordurilor salariale, ceea ce obligă sindicatele să se pregătească pentru o confruntare la începutul anului viitor.

Sindicatul acuză compania că nu respectă angajamentele asumate prin acordul major încheiat la sfârşitul anului 2024, în timp ce conducerea Volkswagen susţine că deteriorarea situaţiei economice impune măsuri suplimentare pentru reducerea cheltuielilor şi menţinerea competitivităţii.

”Situaţia economică s-a deteriorat dramatic de la încheierea acordului colectiv pentru viitor, în 2024. Acest lucru creează o nevoie urgentă de acţiune”, a declarat Arne Meiswinkel, membru al conducerii Volkswagen, după negocieri.

Consiliul reprezentanţilor angajaţilor a avertizat, de asemenea, că executivul companiei intenţionează să îngheţe salariile a 660.000 de angajaţi din întreaga lume până în 2030.

Daniela Cavallo, preşedinta consiliului reprezentanţilor angajaţilor, a declarat că sindicatele înţeleg schimbările economice cu care se confruntă grupul, dar consideră că unele dintre acestea puteau fi anticipate şi că managementul trebuie să contribuie la identificarea unei soluţii.

Volkswagen a refuzat să comenteze măsurile concrete de restructurare şi reducere a costurilor pe care le-ar putea propune în cadrul negocierilor salariale din Germania.

Discuţiile oficiale privind acordurile denunţate vor începe la 24 noiembrie, la uzina Volkswagen din Emden, şi vor continua la 15 decembrie, la Zwickau.

Compania a precizat că soluţiile analizate ar putea include înfiinţarea unor structuri speciale de tranziţie profesională, sprijinite de agenţia federală pentru ocuparea forţei de muncă, pentru recalificarea angajaţilor şi identificarea unor noi locuri de muncă în afara grupului Volkswagen.