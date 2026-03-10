Conferința națională Income Magazine Corporate „Transporturile aeriene iau altitudine –Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare” va avea loc marți, 17 martie 2026, începând cu ora 13:00, la Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, din județul Constanța și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice. România traversează o perioadă de creștere fără precedent în acest domeniu, cu investiții majore în infrastructură, extinderea capacităților aeroportuare, modernizarea serviciilor și deschiderea de noi oportunități pentru mobilitatea națională și internațională.

După inaugurarea terminalului de la Craiova, a venit rândul Aeroportului Mihail Kogălniceanu să inaugureze noua aerogară realizată la standardele secolului XXI.

Conferința „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare” își propune să aducă la aceeași masă lideri ai industriei, decidenți politici, specialiști, companii aeriene, administratori de aeroporturi, investitori și instituții, pentru a analiza:

Evoluția și potențialul transporturilor aeriene din România

Impactul economic și regional al sectorului

Rolul strategic al aviației în dezvoltarea mobilității naționale

Tendințele globale care modelează viitorul industriei

Oportunitățile pentru companii, comunități și parteneriate public – private.

Subiecte propuse:

Investițiile în dezvoltarea rețelei și a capacităților aeroportuare ale României – modernizare, eficiență, confort și conectivitate.

Creșterea numărului de pasageri procesați pe aeroporturile din România – semne încurajatoare pentru dezvoltarea sectorului.

Rute și companii noi – România, tot mai bine conectată cu cele mai solicitate destinații.

Profesionalizarea și specializarea managementului în transportul aerian – calea spre eficiență sporită și standarde ridicate.

Tehnologia și digitalizarea – mai multă siguranță pentru pasageri și accesibilitate crescută la servicii de calitate.

Concurența loială în transporturile aeriene – garanție pentru produse și servicii competitive.

Inaugurarea noului terminal al Aeroportuluidin Craiova – cel mai recent semn că investițiile continuă.

Noi surse de finanțare pentru continuarea proiectelor de anvergură în domeniul transportului aerian.

Serviciile cargo și de curierat aerian – transport rapid pentru bunuri și mărfuri.

Companiile de handling – cheia funcționării aeroporturilor

Cum sprijină statul companiile aeriene românești?

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

Conferința va fi transmisă integral live, marți, 17 martie, ora 13:00, pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.