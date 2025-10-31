Conferința România Inteligentă „DIABET FĂRĂ COMPLICAȚII – PARTENERIAT PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS”

Conferința Națională România Inteligentă ”DIABET FĂRĂ COMPLICAȚII – PARTENERIAT PENTRU UN VIITOR SĂNĂTOS”, va avea loc marți, 4 noiembrie 2025, ora 09:00, la Centrul de Conferințe ”The Mark”, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, București și va fi moderată de Mihaela Tănase, expert în comunicare politici de sănătate, și Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

În cadrul acestei dezbateri ne propunem ca, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor din domeniul sănătății, medici specialiști, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai pacienților și ai industriei farmaceutice, să identificăm soluții pentru intensificarea informării și educării copiilor și tinerilor pe tema pericolului reprezentat de obezitate și diabetul zaharat, îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu diabet și prevenirea complicațiilor.

Obiective:

Îmbunătățirea vieții persoanelor cu diabet și prevenirea diabetului la persoanele aflate la risc

Prevenirea, depistarea precoce și controlul diabetului zaharat – prevenirea complicațiilor și eficientizarea cheltuielilor în sistemul de sănătate

”Parteneriat pentru un viitor sănătos”: acțiuni pentru intensificarea educării și informării copiilor și tinerilor pe tema pericolului reprezentat de obezitate și diabetul zaharat

Teme:

Diabetul zaharat și obezitatea– probleme majore de sănătate publică (date, statistici, previziuni)

(date, statistici, previziuni) Prevenirea și depistarea diabetului zaharat – provocări și soluții

– provocări și soluții Tratamentul și monitorizarea diabetului zaharat – soluții inovatoare, beneficii pentru pacienți

soluții inovatoare, beneficii pentru pacienți Complicațiile diabetului zaharat

Viața copilului cu diabet – provocări și soluții

– provocări și soluții Viața cu diabet – îmbunătățirea calității vieții pacienților cu diabet

îmbunătățirea calității vieții pacienților cu diabet ”Parteneriat pentru un viitor sănătos ”- Prezentarea campaniei și a partenerilor

Prezentarea campaniei și a partenerilor Concluzii

Speakeri:

Dr. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății Dr. Horatiu Moldovan, Președintele CNAS Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președintele Comisiei pentru Sănătate, Camera Deputaților Rozalina Lăpădatu, Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinte Colegiul Medicilor din România Dr. Daciana Toma, Vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei Col. Dr. Alice Munteanu, Medic primar medicină internă și cardiologie Simona Dumitrescu – Președintele Asociației “Luna albastră Diabet “ Bogdan Timar, Președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice Conf. Univ. Dr. Anca Pantea Stoian, Președintele Comisiei de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din Ministerul Sănătății Dr. Attila Fejer, Director General Cluster România, Bulgaria și Regiunea Adriatică Eli Lilly Cristina Pricop – Lider al Grupului de Lucru Diabet al ARPIM Ioana Stoenescu, Head of External Affairs, Market Access and Reputation Roche Farm. Andreea Ivan, Brand Manager Catena Razvan Munteanu, Vicepreședintele Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România Hubert Thuma, Președinte Consiliul Județean Ilfov Raluca Costache – Development Manager, Asociația pentru Responsabilitate Socială PLAN B

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.