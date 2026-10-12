Conferința România Inteligentă ”Siguranța locuinței începe cu prevenția” va avea loc marți, 13 octombrie 2026, începând cu ora 9:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, „The Mark”, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, sector 1, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Siguranța locuinței înseamnă mai mult decât protejarea unei proprietăți. Înseamnă protejarea familiei, a investițiilor acumulate de-a lungul vieții și a sentimentului de siguranță pe care îl asociem cu „acasă”.

Într-un context în care cutremurele, inundațiile, incendiile și fenomenele meteo extreme reprezintă riscuri tot mai importante, Antena 3 CNN și UNSAR continuă demersul „Acasă în siguranță”, început în urmă cu doi ani, și reunesc la aceeași masă autorități, parlamentari, specialiști, reprezentanți ai industriei asigurărilor și ai societății civile.

Conferința capătă o semnificație aparte în contextul proiectului de lege care urmărește instituirea, chiar la data de 13 octombrie, a Zilei Naționale a Siguranței Locuinței.

Proiectul are în vedere crearea unui cadru pentru informare publică, educație preventivă și promovarea soluțiilor de reducere a riscurilor pentru locuințe și se află în prezent la Camera Deputaților, cameră decizională.

Subiecte de dezbatere:

13 octombrie – Ziua Națională a Siguranței Locuinței. De ce este nevoie de un cadru național dedicat prevenției și ce poate schimba o asemenea inițiativă în comportamentul românilor.

De ce se tem românii când vine vorba despre propria locuință?

Prezentarea celor mai recente date UNSAR și analiza diferenței dintre riscurile percepute și riscurile reale.

Prezentarea celor mai recente date UNSAR și analiza diferenței dintre riscurile percepute și riscurile reale. Cutremur, inundații, incendii, fenomene meteo extreme – cât de pregătite sunt locuințele din România?

De la vulnerabilitatea clădirilor la capacitatea fiecărei familii de a reacționa într-o situație de urgență.

De la vulnerabilitatea clădirilor la capacitatea fiecărei familii de a reacționa într-o situație de urgență. De la reacție la prevenție – putem construi o cultură a siguranței în România?

Ce trebuie să facă statul, autoritățile locale, companiile și fiecare proprietar înainte ca dezastrul să se producă.

Ce trebuie să facă statul, autoritățile locale, companiile și fiecare proprietar înainte ca dezastrul să se producă. Protecția financiară a locuinței – cost sau investiție în siguranță?

Rolul asigurărilor obligatorii și facultative și motivele pentru care protecția financiară trebuie să facă parte din cultura prevenției.

Rolul asigurărilor obligatorii și facultative și motivele pentru care protecția financiară trebuie să facă parte din cultura prevenției. Educația pentru siguranță începe din școală. Cum îi învățăm pe copii și tineri să recunoască riscurile, să reacționeze corect și să ducă mesajul prevenției în propriile familii.

„Acasă în siguranță” – de la proiect la un demers național.

Speakeri și invitați:

Alexandru Ciuncan – Președinte și Director General UNSAR

Alina Bărbulescu – Coordonator Secţiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR

Cosmin Tudor – Director General Adjunct Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale

Cătălin Cămpeanu – Secretar General Institutul de Studii Financiare

Sorin Mititelu – Vicepreședinte Autoritatea de Supraveghere Financiară

Mihai Mereuță – Președinte Liga Asociațiilor de Proprietari HABITAT

Iulius Marian Firczak – Deputat în Parlamentul României

Remus-Gabriel Lăpușan – Deputat în Parlamentul României

Mihai-Viorel Fifor – Vicepreşedinte Comisia pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din cadrul Camerei Deputaților

Pollyanna-Hanellore Hangan – Membru Comisia pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare din cadrul Camerei Deputaților

Conferința va fi transmisă în direct marți, 13 octombrie 2026, începând cu ora 9:30, pe platformele online antena3.ro, incomemagazine.ro și jurnalul.ro, precum și pe paginile oficiale de Facebook: Antena 3 CNN, Income Magazine și Jurnalul iar postul de televiziune Antena 3 CNN va prelua live tronsoane din dezbatere.

Accesul la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.