Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord privind sprijinirea sectorului viticol

Flexibilitate cu privire la defrișarea plantațiilor de viță de vie și dezvoltarea vinului fără alcool: Parlamentul European și cele 27 de state membre UE au aprobat joi un plan de sprijin pentru sectorul viticol aflat în dificultate, informează AFP.

Acest acord între deputații europeni și statele membre ale UE deschide calea pentru ca aceste măsuri să intre în vigoare în următoarele săptămâni.

Comisia Europeană a anunțat, la sfârșitul lunii martie, un plan pentru a veni în sprijinul unui sector viticol aflat în criză, zdruncinat de schimbările climatice, de scăderea consumului de alcool în Europa și de impunerea de tarife vamale în Statele Unite.

Pentru a evita supraoferta și a menține stabilitatea pieței, Uniunea Europeană va oferi statelor membre mai multă flexibilitate în operațiunile de defrișarea a plantațiilor de viță de vie.

‘Oferim sectorului instrumentele necesare pentru a face față crizei profunde cu care se confruntă. Printre acestea se numără măsuri de reglementare a ofertei în funcție de cerere, inclusiv posibilitatea finanțării măsurilor de criză, cum ar fi defrișarea plantațiilor cu viță de vie, cu fonduri europene’, a subliniat eurodeputata spaniolă Esther Herranz Garcia (PPE, dreapta), raportoare pentru acest text.

În contextul provocărilor climatice, Uniunea Europeană va majora, de asemenea, plafonul ajutorului european de la 50% la 80% din sumele investite pentru adaptarea podgoriilor la perturbările climatice actuale.

Pentru a se adapta la noile modele de consum, Bruxelles-ul insistă și pe dezvoltarea vinului fără alcool, datorită etichetării armonizate. Termenul ‘fără alcool’, însoțit de abrevierea ‘0,0%’, poate fi utilizat în cazul în care conținutul de alcool al produsului nu depășește 0,5%. Produsele cu un conținut de alcool de 0,5%, și care reprezintă o reducere de cel puțin 30% față de aceeași categorie de vin înainte de dealcoolizare, trebuie etichetate cu ‘alcool redus’.

UE încurajează, de asemenea, inovația, inclusiv produsele aromatizate și intenționează să sprijine în continuare turismul oenologic

Cu 60% din producția globală, Uniunea Europeană este principalul producător, consumator și exportator de vin la nivel mondial.

Într-un raport recent, UE a informat că se așteaptă la o scădere cu 1% a consumului european de vin în fiecare an, din cauza schimbării stilului de viață. Consumul ar urma să ajungă la 19,8 litri pe persoană în 2035, de la o medie anuală de 22,3 litri între 2020 și 2024.

În ceea ce privește tarifele americane pentru vinurile și băuturile spirtoase europene, Bruxelles-ul este în continuare nesigur și mai speră că va obțină o scutire.