Constantin Din, FRH: Bistrița-Năsăud a reușit să ofere handbaliștilor infrastructura necesară pentru a obține performanță

Președintele Federației Române de Handbal (FRH), Constantin Din, a vorbit în cadrul conferinței „România Inteligentă – Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei, drumul spre valori autentice prin cultură și sport”, despre modul în care comunitățile locale pot sprijini performanța sportivă. Oficialul a explicat că înainte de a discuta despre resurse financiare, cel mai important lucru pentru dezvoltarea sportului îl reprezintă bazele materiale și facilitățile puse la dispoziția sportivilor și a publicului.

„Consider că noi, în sport, înainte de a avea nevoie de bani – bineînțeles, fără bani este greu să-ți desfășori orice fel de activitate –, avem nevoie de infrastructură. Bistrița-Năsăud și Bistrița au reușit să ofere handbaliștilor acea infrastructură necesară pentru a obține performanță. Mai mult decât atât, sportul de performanță consider că nu este doar pentru noi, sportivii, ci este pentru oameni. Bistrița a reușit această performanță să ofere spectacol pentru oamenii din acest județ, din acest oraș. Audiența este incredibil de bună. Am înțeles că e al doilea an consecutiv când abonamentele s-au epuizat foarte repede, după ce au fost puse în vânzare. Și un lucru pe care îl apreciez extraordinar de mult: numărul mare de handbaliste pe care acest club îl are. Asta înseamnă că atenția clubului, a autorităților locale și județene pentru tinerii bistrițeni este foarte mare și este un lucru de apreciat. În concluzie, avem nevoie de infrastructură, Bistrița a reușit să ofere acest lucru și, ușor-ușor, apare și performanța la cel mai înalt nivel”, a declarat Constantin Din.

În continuare, președintele FRH a subliniat că un alt element-cheie pentru viitorul handbalului românesc este atenția acordată copiilor și juniorilor. Constantin Din a vorbit despre cei 900 de copii pe care îi are la secția de handbal clubul din Bistrița-Năsăud, lucru care arată amploarea fenomenului în județ, și a explicat cât de important este pentru tinerii sportivi să aibă aproape modele, jucători și antrenori de top care îi inspiră și de la care pot învăța multe.

„Astea sunt datele oferite chiar de domnul primar, azi dimineață, la conferința de presă. Este un lucru extraordinar și, într-adevăr, acești copii au nevoie de modele și Bistrița reușește să le ofere și modele la prima echipă, echipa de senioare. Sunt jucătoare de top, jucătoare de clasă mondială, antrenori foarte buni și, în așa fel, au creat un lanț: model, semi-performanță și inițiere. E un lucru de apreciat”, a spus Constantin Din.

În ceea ce privește planurile de viitor ale Federației Române de Handbal, Constantin Din a precizat că obiectivul este recâștigarea locului pe care România l-a avut de-a lungul timpului în elita mondială și europeană a acestui sport. El a subliniat că rezultatele recente, inclusiv calificările echipelor naționale la turneele finale, reprezintă un pas important, dar nu suficient, fiind nevoie și de constanță pentru a putea reveni în topul clasamentelor internaționale.

„Handbalul românesc este un sport cu o istorie bogată, un sport care ne obligă, datorită acestei istorii fabuloase, să revenim cât mai repede în top. Ambițiile noastre, ale Federației, sunt foarte mari. Am reușit să calificăm toate echipele naționale, indiferent de categorie de vârstă, la turneele finale – campionate europene, campionate mondiale. Este un lucru foarte important pentru a putea obține și medalii, să fim constant prezenți la aceste competiții majore.În acest an, ne dorim ca echipele naționale de senioare și seniori, calificate, bineînțeles, la turneele finale, să confirme. Băieții s-au calificat al doilea an consecutiv, al doilea turneu de Campionat European consecutiv cu calificare, unde am lipsit 28 de ani. Sperăm să avem și rezultate foarte bune. Suntem într-o grupă relativ dificilă. Am încredere în băieții noștri, am încredere în handbalul românesc și așteptăm rezultate foarte bune”, a conchis președintele FRH.