Consumul de energie electrică al populației a crescut cu 3,9%, în primele șapte luni ale anului

Consumul final de energie electrică în România a crescut cu 0,1%, în primele șapte luni ale anului în curs față de aceeași perioadă din 2024, marjă în care consumul populației s-a majorat cu 3,9%, conform datelor provizorii, publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

Statistica oficială relevă faptul că, în intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2025, principalele resurse de energie primară au totalizat 19,290 milioane de tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 718.700 tep, comparativ cu primele șapte luni din anul anterior.

Producția internă a însumat 9,543 milioane tep, în scădere cu 401.100 tep (-4%), raportat la perioada de referință, iar importul a fost de 9,746 milioane tep, în creștere cu 1,119 milioane tep (+13%).

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 40,335 miliarde kWh, în creștere cu 1,511 miliarde kWh.

Potrivit sursei citate, producția din termocentrale s-a ridicat la 9,572 miliarde kWh (-3,5% față de ianuarie – iulie 2024), producția din hidrocentrale a fost de 7,208 miliarde kWh (-26%), iar cea din centralele nuclearo-electrice, de 6,105 miliarde (+0,7%).

Totodată, producția din centralele electrice eoliene s-a situat la 3,398 miliarde kWh, în scădere cu 359 de milioane kWh, în timp ce energia solară produsă în instalații fotovoltaice a ajuns la 2,929 miliarde kWh, în creștere cu 803,5 milioane kWh.

Referitor la consumul final de energie electrică, înregistrat în primele șapte luni din 2025, acesta a fost de 29,366 miliarde kWh, cu 0,1% mai mare față de intervalul similar din 2024, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1%, iar consumul populației s-a majorat cu 3,9%, în timp ce iluminatul public a înregistrat o scădere de 7%.

Exportul de energie electrică a fost de 8,105 miliarde kWh, în creștere cu 1,558 miliarde kWh, de la un an la altul.

În ceea ce privește consumul propriu tehnologic în rețele și stații s-au raportat 2,863 miliarde kWh, în scădere cu 66,4 milioane kWh.