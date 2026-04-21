AIE: Cererea globală de electricitate a crescut în 2025, odată cu avansul vehiculelor electrice și a centrelor de date

Consumul global de electricitate a crescut cu 3% anul trecut, influențat parțial de creșterea rapidă a cererii venite din partea vehiculelor electrice și a centrelor de date, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), transmite Bloomberg.

Într-un raport privind energia globală publicat luni, AIE a precizat că cererea de energie electrică a crescut de aproximativ 2,3 ori mai rapid decât cererea totală de energie în 2025. Cererea de electricitate venită din partea vehiculelor electrice și centrelor de date a crescut cu 38%, respectiv 17%, dar cu toate acestea sectoarele industrie, electrocasnice și clădirile comerciale au rămas principalele motoare de creștere a cererii de electricitate.

”În economiile avansate, cererea de energie electrică a înregistrat un avans robust de 1,6% față de anul precedent, cu o creștere deosebit de puternică în Statele Unite. Centrele de date au reprezentat aproximativ 50% din creșterea totală a cererii de energie electrică în SUA, o creștere suplimentară provenind din sectoarele rezidențial, industrial și de transportului”, se arată în raportul AIE.

Și în China, creșterea cererii de energie electrică a fost puternică, dar îmbunătățirea eficienței energetice și cererea ușor mai lentă de aer condiționat au menținut-o sub nivelurile din 2024, se arată în raportul AIE. Per total, creșterea cererii globale de energie a încetinit la 1,3%, puțin sub media deceniului precedent.

Energia fotovoltaică a fost cel mai mare contributor la creșterea ofertei globale de electricitate pentru prima dată în 2025, potrivit AIE.

”Energia fotovoltaică a reprezentat peste un sfert din creșterea cererii totale de energie la nivel mondial – mai mult decât orice altă sursă”, a declarat directorul AIE, Fatih Birol. Gazele naturale au avut a doua cea mai mare pondere, la 17%.

Cererea globală de petrol a crescut cu 0,7%, în conformitate cu prognozele AIE, reflectând creșterea continuă a vehiculelor electrice, ceea ce a redus cererea de combustibili rutieri.

Consumul de cărbune în China a scăzut odată cu avansul capacităților regenerabile, în timp ce cererea de cărbune a crescut în SUA, deoarece prețurile ridicate ale gazelor naturale au determinat trecerea de la gaz la cărbune pentru producția de energie electrică. Totuși, rata de creștere a cererii de cărbune a încetinit în 2025.

Stocarea în baterii a fost tehnologia cu cea mai rapidă creștere din sectorul energetic în 2025, cu noi capacități de aproximativ 110 GW adăugate. De asemenea, anul trecut a început construcția unor reactoare nucleare cu o putere de peste 12 GW.