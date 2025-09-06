COTAR: ASF ascunde sub preș un nou pericol de faliment pe piața RCA

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) cere Autorității de Supraveghere Financiară să facă verificări la un asigurător ”care a luat-o pe urmele City Insurance și Euroins” și care se află în pericol de faliment, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.

”Datele sunt mai mult decât evidente. România nu-și permite haosul pe care l-ar putea crea un nou faliment pe piața polițelor de asigurare obligatorie RCA. ASF ascunde sub preș un nou caz de tip City Insurance și Euroins – Grawe România. Piața RCA este din nou subminată de o schemă similară celor care au dus la falimentele răsunătoare City Insurance și Euroins, de această dată având ca protagonist compania de asigurări Grawe România, cu complicitatea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)”, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, Grawe nu achită despăgubirile conform legii, iar ASF cunoaște situația, exact cum știa și în cazul Euroins și City Insurance.

”Deși primește mii de reclamații anual împotriva acestei companii, ASF mimează supravegherea și sancționează doar formal, cu amenzi simbolice de 10.000 de euro – sume ridicole raportate la dimensiunea afacerilor și la prejudiciile produse consumatorilor”, susțin reprezentanții COTAR.

Aceștia subliniază că 10.000 de euro pentru o companie de asigurări înseamnă echivalentul a doar cinci dosare de daună neachitate, două minute de vânzări RCA pentru Grawe sau salariul lunar al unui vicepreședinte ASF.

”Guvernul României și Parlamentul ar trebui să analizeze cu responsabilitate maximă activitatea vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu, cel care are în atribuții verificarea sectorului de asigurări. Noi am atras atenția, de nenumărate ori, asupra neregulilor din activitatea acestui vicepreședinte ASF și i-am cerut demiterea. Fiecare zi în care vicepreședintele ASF Sorin Mititelu rămâne în funcție, responsabil de piața asigurărilor, este un pericol pntru asigurații români și pentru unitățile reparatoare care nu își primesc banii, dar și pentru economia României, deoarece un nou faliment pe piața RCA va crea prejudicii grave, în contextul în care nici până asăzi nu s-a reușit efectuarea plății despăgubirilor pentru asigurații City Insurance și Euroins, prin Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecție companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupție instituționalizată”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR, citat în comunicat.

COTAR mai semnalează că, în pofida faptului că prețul polițelor RCA a crescut cu aproximativ 25% după expirarea plafonării (1 iulie 2025), păgubiții continuă să fie prejudiciați prin neplata despăgubirilor și, deși Instanțele dau dreptate reclamanților, ASF refuză să impună un plan de măsuri real companiei Grawe.

Reprezentanții confederației consideră că Grawe ”bifează deja” toți indicatorii de risc: volum uriaș de reclamații; pierderi repetate în instanță; refuzul de a plăti daune conform legii; lipsă de capitalizare și transfer de fonduri în afara țării; protecție tacită din partea ASF.

”În loc să intervină pentru a corecta aceste abateri, vicepreședintele ASF Sorin Mititelu (PSD) își permite să evalueze piața de brokeraj cu ‘nota 6’, în condițiile în care propria instituție nu și-a făcut datoria și a lăsat milioane de români să plătească pentru falimentele precedente. Dacă elevul este de nota 6, care este nota profesorului? COTAR cere intervenția imediată a Guvernului pentru demiterea conducerii ASF și oprirea unui nou faliment cu impact devastator asupra economiei și asupra cetățenilor”, se mai menționează în comunicat.