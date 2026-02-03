Creştere a acţiunilor din sectorul metalelor rare, luni, în urma informaţiei privind un plan al lui Trump pentru un stoc strategic de minerale esenţiale

Acţiunile companiilor americane din sectorul metalelor rare au crescut luni, după ce a apărut informaţia că preşedintele Donald Trump pregăteşte un plan amplu pentru constituirea unui stoc strategic de minerale esenţiale, menit să reducă dependenţa SUA de China, transmite CNBC.

Planul, denumit Project Vault, ar presupune crearea unui stoc fără precedent de minerale critice destinat sectorului privat american, au declarat oficiali ai Casei Albe.

Iniţiativa ar combina 1,67 miliarde de dolari capital privat cu un împrumut de 10 miliarde de dolari de la U.S. Export-Import Bank. Scopul este asigurarea unui lanţ de aprovizionare intern pentru materiale considerate vitale în industria vehiculelor electrice, sistemelor de apărare şi tehnologiilor avansate.

Operatorul minei Mountain Pass din California, MP Materials, a urcat cu 6% în primele ore de tranzacţionare. USA Rare Earth şi Critical Metals Corp. au avansat cu 13%, respectiv 12%, pe fondul aşteptărilor că iniţiativa ar putea stimula cererea internă şi finanţarea susţinută de guvern pentru acest segment.

Bloomberg News a relatat iniţial despre acest plan, luni dimineaţă.

USA Rare Earth a purtat deja discuţii cu secretarul Comerţului, Howard Lutnick, prezentând activele sale din minerit şi producţia internă de magneţi ca bază pentru un posibil parteneriat federal. Discuţiile ar putea duce la un acord prin care compania ar primi aproximativ 1,6 miliarde de dolari, sub anumite condiţii, precum şi o participaţie a guvernului SUA în companie.

Mişcările se înscriu într-o tendinţă mai largă a Washingtonului de a-şi consolida controlul asupra lanţului de aprovizionare cu metale rare. Vara trecută, Departamentul Apărării a încheiat un acord istoric cu MP Materials, care includea o participaţie guvernamentală, un preţ minim garantat şi un contract pe termen lung pentru achiziţia unei cantităţi fixe de minerale şi magneţi.