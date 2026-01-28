Cristian Bichi (BNR): Euro digital este esențial pentru protejarea suveranității monetare a Europei

Euro digital este esențial pentru protejarea suveranității monetare a Europei și pentru reducerea dependenței de furnizori non-europeni de plăți, arată un articol publicat marți pe blogul Opinii BNR, semnat de Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României.

Acesta face referire la o scrisoare deschisă adresată Parlamentului European și semnată de peste 60 de economiști, în care aceștia solicită eurodeputaților să nu dilueze prevederile actualului proiect euro digital, avertizând că, în caz contrar, zona euro va pierde controlul asupra propriei monede și va deveni și mai dependentă de furnizorii americani de servicii de plăți digitale.

Scrisoarea deschisă, intitulată ‘Euro digital: Să lăsăm interesul public să predomine!’, a fost publicată în data de 11 ianuarie 2026. Ea a fost inițiată de think tank-ul Sustainable Finance Lab și de Triodos Bank, ambele entități din Olanda, și a fost semnată de numeroși economiști și personalități din lumea academică, din rândul cărora sunt amintiți Thomas Piketty, Paul de Grauwe (LSE) și Daniela Gabor.

‘Apelul a fost dat publicității în perspectiva unei apropiate ședințe a Comitetului pentru Afaceri Economice și Monetare (ECON) al forului legislativ european, unde urmează a fi discutate amendamentele propuse la ‘Pachetul legislativ Euro digital’, înainte de prezentarea sa plenului Parlamentului la jumătatea acestui an. Dacă proiectul euro digital va fi aprobat, în 2027 se vor realiza probe pilot, iar emiterea noii monede digitale va avea loc în 2029, conform estimărilor Băncii Centrale Europene (BCE)’, se menționează în document.

Consiliul European sprijină decizia BCE de a lansa euro digital, dar la acest moment nu este clar dacă Parlamentul European își va da acordul, întrucât în rândul membrilor săi se manifestă divergențe de opinie privind moneda unică digitală. Pe acest fundal, semnatarii scrisorii deschise atrag atenția că existența ‘unui euro digital puternic nu este ceva agreabil de avut, ci o măsură de precauție esențială pentru suveranitatea, stabilitatea și reziliența europeană’, arată Cristian Bichi.

Economiștii avertizează că, în prezent, sistemul de plăți din Europa este dominat de câteva corporații non-europene și că, în 13 țări ale Uniunii Europene, ‘plățile de retail de bază se bazează acum pe scheme internaționale de carduri – fără vreo alternativă domestică’. Aceștia subliniază că această dependență de furnizorii de plăți străini expune cetățenii, firmele și guvernele europene la influențe geopolitice, interese comerciale străine și riscuri sistemice în afara controlului Europei.

Referindu-se la avansul înregistrat de monedele stabile, economiștii avertizează și asupra faptului că, fără un euro digital semnificativ, dependența Europei se va adânci, întrucât monedele digitale private sprijinite de SUA câștigă teren. În acest context, aceștia afirmă că ‘Europa va pierde controlul asupra celui mai fundamental element din economia noastră: moneda noastră. Un euro digital public robust este singura noastră apărare’.

Potrivit articolului, o monedă digitală de bancă centrală la nivelul zonei euro va crea o legătură directă între cetățeni și BCE, oferindu-le securitatea banilor publici sub formă de cash, alături de avantajele banilor privați ai băncilor comerciale. Astfel, euro digital ar trebui să funcționeze atât online, cât și offline, să protejeze viața privată și să fie disponibil tuturor rezidenților europeni.

Autorul arată că presiuni pentru redimensionarea proiectului euro digital sunt exercitate atât de unele bănci, cât și de anumiți politicieni din Parlamentul European, care invocă riscuri legate de stabilitatea financiară, costuri și protecția vieții private. De asemenea, sunt menționate pozițiile critice exprimate de mai multe bănci europene și de unele facțiuni politice, care solicită o versiune mai puțin ambițioasă a monedei europene digitale.

Scrisoarea deschisă avertizează asupra riscului ca negocierile legislative să golească de conținut proiectul euro digital și propune ca acesta să devină coloana vertebrală a unei infrastructuri europene de plăți, o monedă publică digitală accesibilă tuturor europenilor și un mijloc credibil de păstrare a valorii.

Pentru semnatarii apelului, euro digital este un bun public. ‘De aceea, e necesar ca factorii de decizie politici să reziste eforturilor mioape de lobby financiar și să nu lase ca noua monedă digitală europeană să devină, urmare unui compromis, doar ceva simbolic’, susține sursa citată.

Scrisoarea deschisă se încheie cu avertismentul că ‘s-ar putea ca europenii să nu mai aibă o a doua șansă’. ‘Problema cu care se confrunta factorii de decizie ai UE este simplă: își vor exercita europenii controlul asupra monedei lor în epoca digitală, ori noi îi vom lăsa pe alții să o controleze pentru noi?’, se mai precizează în document.