CSALB: Doar în 8 cazuri de fraudă băncile au acceptat cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere, în 2025

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a primit, în ultimele luni, zeci de cereri care aveau ca obiect frauda pe canale bancare, dar numai în opt cazuri de fraudă băncile au acceptat cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere cu aceștia, a anunțat miercuri CSALB.

‘În ultimele luni Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a primit zeci de cereri care aveau ca obiect frauda pe canale bancare. În fiecare dintre aceste solicitări, consumatorii apelează la ajutorul băncilor pentru a-și recupera banii pierduți. Din păcate, în majoritatea cazurilor de fraudă, banii furați de infractorii informatici își pierd repede urma, fiind transferați rapid și repetat prin conturile mai multor bănci și/sau prin diverse instituții de plată’, se arată în comunicat.

CSALB menționează că săptămâna viitoare este Black Friday, ziua cu cele mai mari reduceri din an, dar și cu cele mai multe tranzacții și plăți. În 2024, numai în acea zi, s-au înregistrat peste 1,15 milioane de tranzacții în valoare de 660 milioane de lei. Plățile online și volumul acestora îi atrag ca un magnet pe infractorii cibernetici. Unul dintre cei mai mari procesatori de plăți și carduri din România a spus că anul trecut numărul tranzacțiilor suspecte și blocate a depășit cu 159% nivelul anului precedent.

‘Doar în 8 cazuri de fraudă băncile au acceptat anul acesta cererile consumatorilor și au intrat în procedură de conciliere cu aceștia, în cadrul CSALB. În aceste cazuri excepționale băncile au restituit o parte din sumele fraudate, cu condiția returnării acestor sume către bancă, dacă Poliția reușește recuperarea prejudiciilor. Motivul invocat de bănci pentru acceptarea unor cereri în cazuri de fraudă este protejarea relațiilor comerciale cu acei consumatori’, menționează sursa citată.

De asemenea, CSALB menționează 10 metode și canale bancare de fraudă: comerț online, fals broker, email, grupuri de chat, furt de date, aplicații mobile, plăți neautorizate, rețele de socializare, date card, link fals.

‘În fiecare zi conturile bancare ale consumatorilor sunt atacate prin intermediul rețelelor de socializare, e-mailurilor și linkurilor frauduloase, aplicațiilor de control de la distanță și chiar prin apeluri telefonice ale infractorilor care își arogă calitatea de reprezentanți ai băncilor sau ai unor autorități publice. Este folosită inclusiv inteligența artificială pentru falsificarea vocilor, iar rețelele de infractori au dezvoltat chiar și call-center-uri pentru a da o credibilitate și mai mare schemelor de fraudă. Un fenomen îngrijorător este acela că oamenii sunt ademeniți pe canale și prin metode tot mai diverse și greu de depistat, iar pierderile din conturile consumatorilor cresc îngrijorător. Pentru diminuarea riscurilor, consumatorii nu trebuie să-și expună toate economiile pe contul cu care fac tranzacții într-o zi de reduceri, de exemplu. Pot lăsa în cont doar o sumă dedicată cumpărăturilor, iar restul banilor îl pot transfera într-un cont neexpus tranzacțiilor online’, a spus Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB.

El a menționat că o altă metodă de prevenție este verificarea constantă a conturilor bancare și setarea alertelor pentru tranzacțiile efectuate.

‘Ținând cont că doar 7% din banii proveniți din fraude pot fi recuperați la nivel mondial, responsabilitatea asupra conturilor și datelor personale trebuie să fie maximă în cazul utilizatorilor. Aceștia nu doar că nu trebuie să furnizeze sub nicio formă informații ale contului sau parolele de acces în conturi, dar trebuie să arate o prudență sporită pentru site-urile accesate, linkurile și emailurile pe care le deschid sau pentru convorbirile telefonice primite de pe numere suspecte. Oamenii nu trebuie să uite că, oricând au îndoieli, există varianta de a apela numărul oficial al băncii sau, pentru o siguranță și mai mare, se pot deplasa într-o sucursală bancară pentru a verifica dacă informațiile primite sunt reale’, a mai spus Alexandru Păunescu.

CSALB este o entitate înființată ca urmare a unei Directive europene și intermediază gratuit și în mai puțin de trei luni negocierea dintre consumatori și bănci sau IFN-uri pentru contractele aflate în derulare.