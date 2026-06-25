Cseke Attila: Este nevoie de un acord politic pentru formarea unui Guvern pro-occidental

Ministrul interimar al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, joi, cu ocazia unei vizite în județul Vaslui, că este necesar un acord politic în vederea formării unui Guvern pro-occidental.

‘Este important ca în aceste zile să existe un acord între formațiunile politice care pot forma un Guvern pro-occidental și la acest lucru trebuie să se lucreze. Trebuie un acord care să fie pe bază de reciprocitate, astfel încât domnul președinte Dan, când primește nominalizările – înțelegem din partea PSD a președintelui partidului, Sorin Grindeanu și din partea PNL, USR și UDMR va fi o nominalizare – aceste nominalizări să fie însoțite de un acord politic prin care ambele părți își asumă faptul că, în urma desemnării de către președintele României a candidatului de prim-ministru, vor asigura voturile necesare pentru învestitură și sigur acest acord trebuie să conțină niște lucruri importante pentru a asigura o anumită stabilitate pe o parte importantă a politicii publice, pe politica guvernamentală. Trebuie să se refere la măsurile și implementarea cât mai eficientă a investițiilor prin PNRR și a reformelor prin PNRR, care trebuie făcute, a măsurilor care sunt necesare pentru implementarea proiectului SAFE și câteva chestiuni astfel încât, indiferent de desemnarea sau de nominalizarea de către președintele României a candidatului, să avem o învestitură de Guvern’, a afirmat Cseke Attila.

Oficialul a subliniat necesitatea formării unui Executiv cu puteri depline, precizând că reprezentanții partidelor pro-occidentale trebuie să înțeleagă importanța analizării dezbaterii și încheierii respectivului acord.

‘Este important să avem un Guvern cu puteri depline și vă spun asta și din postura de interimar la Sănătate, pentru că sunt măsuri care trebuie luate de un Guvern cu puteri depline. Îți trebuie atribuții constituționale, astăzi Guvernul nu poate, conform Constituției, să promoveze politici publice. Eu sper foarte mult că vom înțelege cu toții nevoia acestei formări de Guvern’, a menționat ministrul interimar al Dezvoltării.

Cseke Attila a efectuat o vizită la obiectivul de investiții ‘Construire creșă mică din Cartierul Viișoara Gura Bustei din municipiul Vaslui’, finanțat prin Compania Națională de Investiții.