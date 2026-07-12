Cursa în inteligenţa artificială se mută de la cele mai mari modele la sisteme mai ieftine şi mai eficiente

Companiile din domeniul inteligenţei artificiale încep să schimbe strategia de dezvoltare, iar competiţia nu mai este dominată exclusiv de construirea celor mai mari şi mai puternice modele AI. Accentul se mută tot mai mult pe costuri reduse, eficienţă şi alegerea celui mai potrivit model pentru fiecare sarcină, relatează CNBC.

Directorul general al companiei Perplexity, Aravind Srinivas, afirmă că viitorul nu aparţine unui singur model de inteligenţă artificială, ci unor sisteme capabile să decidă automat ce model trebuie utilizat, în funcţie de complexitatea fiecărei solicitări.

Astfel, o întrebare simplă adresată serviciului de relaţii cu clienţii poate fi rezolvată de un model ieftin, în timp ce o problemă complexă de programare poate fi direcţionată către un model mult mai performant şi mai costisitor.

În această logică, produsul nu mai este modelul AI în sine, ci platforma care coordonează utilizarea mai multor modele şi le conectează cu instrumente software şi baze de date.

Perplexity a prezentat recent un nou sistem pentru produsul său destinat utilizării computerului, bazat pe modelul deschis GLM 5.2, dezvoltat de compania chineză Z.ai. Sistemul foloseşte modele mai ieftine pentru majoritatea operaţiunilor şi apelează la modele mai puternice doar atunci când este necesar.

Această tendinţă este alimentată şi de presiunea companiilor de a reduce cheltuielile cu inteligenţa artificială. În acest context, modelele open-weight (care pot fi descărcate, adaptate şi rulate pe infrastructura proprie a unei companii) devin tot mai atractive deoarece sunt mai ieftin de utilizat decât modelele proprietare dezvoltate de marii jucători din industrie.

Peter Fenton, partener în cadrul fondului de investiţii Benchmark, estimează că, în următoarele 18-24 de luni, peste 90% din volumul de procesare AI ar putea fi realizat cu ajutorul acestor modele deschise, ceea ce ar pune presiune asupra marjelor de profit ale companiilor care vând acces la cele mai avansate modele comerciale.

Potrivit acestuia, avantajul modelelor deschise nu constă doar în costuri mai mici. În multe situaţii, modelele mai mici, specializate pentru anumite activităţi pot fi chiar mai rapide şi mai eficiente decât modelele universale foarte mari.

De această evoluţie beneficiază şi compania Ollama, care dezvoltă software ce permite organizaţiilor să descarce şi să ruleze local modele AI open-source. Directorul executiv al companiei, Jeff Morgan, afirmă că peste 85% dintre companiile din clasamentul Fortune 500 folosesc deja soluţiile Ollama, inclusiv firme din domenii strict reglementate, precum aviaţia, asigurările şi sănătatea.

Creşterea importanţei modelelor deschise aduce însă şi o provocare strategică pentru Statele Unite, deoarece unele dintre cele mai performante modele open-source provin din China, inclusiv cele dezvoltate de Z.ai şi DeepSeek. Astfel, competiţia în domeniul inteligenţei artificiale devine nu doar o problemă comercială, ci şi una de politică industrială şi securitate tehnologică.

Această schimbare ar putea influenţa şi investiţiile uriaşe în centrele de date. Specialiştii apreciază că, pe viitor, o parte din sarcinile AI ar putea fi executate direct pe computerele şi dispozitivele utilizatorilor, în timp ce doar cele mai complexe operaţiuni vor fi trimise către centrele de date din cloud.

Pentru investitori, miza este dacă dezvoltatorii celor mai avansate modele comerciale, precum OpenAI şi Anthropic, vor reuşi să îşi menţină avantajul competitiv şi nivelul actual al preţurilor, într-o piaţă în care modelele deschise devin tot mai performante şi tot mai ieftine.