Dan Armeanu, ASF, despre ce aduce nou legea pensiilor private: retrageri mai mari la început și perioadă redusă de plată

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plățile s-a modificat de la zece ani la opt ani, a declarat vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, la finalul ședinței de Guvern.

„Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată s-a majorat de la 25% la 30%. Iar perioada în care plățile se vor face în viitor s-a micșorat de la 10 ani la un număr de 8 ani. Acestea sunt principalele modificări și ajustări”, a spus Armeanu.

Vicepreședintele ASF a menționat că proiectul de lege aprobat de Guvern ajută la îndeplinirea obiectivului aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„În primul rând aș vrea să salut inițiativa guvernului de a aproba acest act legislativ de o importanță sistemică și de a fi transmis pentru dezbateri și decizia finală în Parlament. De asemenea, aș saluta tot efortul depus de toate celelalte instituții care au avut rol în avizarea proiectului până la acest moment. Este un proiect de lege care practic îndeplinește un obiectiv strategic pe care România îl are la acest moment și anume acela de a adera la OECD. În urma evaluării pe care am avut-o din partea OECD, s-a constatat că sistemul de pensii private din România este un sistem sustenabil, foarte bine supravegheat și reglementat, care are o contribuție importantă la dezvoltarea economică a României. Totodată am avut o recomandare prioritară de îndeplinit, și anume legea de plată. Este un proiect care îndeplinește toate standardele europene, stabilit după principiile OECD și după bunele practici internaționale. Este un proiect care definitivează din punct de vedere legislativ întreaga arhitectură a sistemului de pensii din România”, a spus Armeanu.

Un subiect sensibil este și cel al impozitării pensiei private.

„Depinde de modalitatea de plată, de decizia pe care fiecare participant o ia la acel moment. De exemplu, dacă avem un participant care vrea 30% sumă unică sau unul care vrea să împartă tot activul pe o perioadă de opt ani. (…) Dacă valoarea activului este sub nivelul pensiei minime, atunci se împarte valoarea activului la pensia minimă și se află numărul de ani. Dacă participantul retrage 30%, se plătesc impozitele și taxele aferente. Se plătește mai întâi CASS-ul de 10% la valoarea întregului activ retras, după care se plătește impozitul pe câștigul de capital. Există și acea limită de 3000 de lei, care se scade din baza de impozitare. În general, o astfel de impozitare determină un coeficient de aproximativ 12-13% din valoarea totală a activului. Acestea sunt singurele taxe pe care fiecare participant le plătește”, a explicat mecanismul Dan Armeanu, subliniind că există un avantaj al eșalonării: „În cazul în care valoarea pensiei lunare este sub 3000 de lei, atunci nu se mai plătesc impozite și taxe. Deci un avantaj clar al eșalonării este că participantul câștigă din impozitare și, în plus, câștigă și din fructificarea sumelor respective pe perioada de timp aleasă”.

Întrebat despre posibile sesizări la Curtea Constituțională și despre riscul ca legea să fie declarată neconstituțională, Dan Armeanu este convins că nu există niciun risc.

„Dreptul de proprietate este garantat, exact în același model în care este garantat și în momentul de față pe pilonul doi. Oamenii rămân proprietari în continuare pe contul respectiv. Cred că este aproape singurul sistem din domeniul financiar care asigură explicit dreptul de proprietate. Legea de plată respectă acest drept, atât în fondul de acumulare, cât și în fondul de plată. Ca să fie foarte clar: dreptul de proprietate există și este protejat prin lege”, a spus vicepreședintele ASF.

Acesta a clarificat și modul în care banii pot fi moșteniți. „Banii se moștenesc în orice condiții. În fondul de plată programată se moștenesc integral, fără niciun fel de condiție. În fondurile de plăți viagere, moștenirea se face conform produsului ales. Poate fi o sumă încasată imediat de beneficiari sau o plată pe o perioadă de timp, caz în care, dacă participantul decedează, urmașii încasează restul ratelor până la scadență”, a mai explicat Dan Armeanu.