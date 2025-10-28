Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, să fie pus pe picioare

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a declarat marți că Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de ‘depanare’, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu.

‘Aș vrea să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea, aceea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu poți să te apuci să-i faci planul de viitor. Întâi tratezi ceea ce doare, stabilizezi starea generală și îi redai sănătatea. Abia atunci poți să clădești mai departe. Abia atunci te gândești la ceea ce urmează. La fel este și un oraș. Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi și să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem să construim împreună viitorul lui. Bucureștiul nu este doar locul în care trăim, este casa noastră, a celor peste 2 milioane de oameni care trăiesc, muncesc și depind de Capitală. Orașul copiilor noștri. Al părinților noștri, al tinerilor și al celor în vârstă, al celor care o duc bine și al celor care se zbat pentru a supraviețui’, a spus Băluță într-o conferință de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că își dorește un București ‘pentru oameni’, un oraș unde apa caldă și căldura ‘nu sunt un privilegiu, ci o normalitate’.

‘Un oraș unde spitalele noi dau încredere, unde traficul nu ne fură viața, unde curățenia și siguranța sunt fapte, nu promisiuni. Nu este un vis imposibil. Am demonstrat la Sectorul 4 că se poate. Am reparat, am construit și am schimbat. Am făcut și continuăm să facem. Acum e timpul să facem acest lucru pentru întregul București. Să reparăm ce nu funcționează, să ridicăm Capitala pe picioare ca un oraș sănătos, sigur și demn pentru toți oamenii săi. Nu candidez doar ca să administrez un oraș. Candidez ca să construim împreună o viziune. Un București care funcționează pentru fiecare dintre noi. Acesta este angajamentul meu. Am făcut, am arătat că se poate. Iar mai departe facem împreună din București Capitala pe care ne-o dorim cu toții’, a conchis acesta.