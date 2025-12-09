Dărăban (ACUE): Plafonul la gaze trebuie eliminat, dar ieșirea de sub plafon trebuie planificată foarte bine

Plafonul privind prețul gazelor naturale trebuie eliminat, însă ieșirea de sub plafon trebuie planificată foarte bine, o soluție fiind revenirea, pe o perioadă limitată, la un ‘gas release program’, a declarat, marți, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Daniela Dărăban.

‘Din punctul nostru de vedere, plafonul trebuie eliminat. Credem în efectele benefice ale pieței libere, dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre deosebire de energie electrică, ieșirea de sub plafon se va face în sezonul cald, când facturile, cel puțin la clienții casnici, sunt cele mai mici pe partea de gaze naturale. Asta nu înseamnă că niște evoluții nedorite pe piața de angro în ceea ce privește prețul nu ar influența ulterior prețul final, prețul facturii în sezonul rece. Noi credem că o soluție ar fi, pe o perioadă limitată de timp, să revenim la gas release program, dar suntem deschiși și la alte soluții care pot să asigure o evoluție cât mai lină a prețului în zona de angro’, a explicat Daniela Dărăban.

Aceasta a precizat că nu poate face o estimare legată de impactul în factura finală al eliminării plafonului, deoarece nu există vizibilitate pe achizițiile de gaze de după martie 2026.

‘Cred că este chiar greu să faci o estimare pe impactul de preț în acest moment’, a punctat ea, menționând că aproximativ 60% din factura finală la client este reprezentată de prețul de pe piața angro.

‘Acesta este motivul pentru care spunem că trebuie să existe discuții și să avem un plan. Un plan făcut astăzi ne poate ajuta să avem vizibilitate post-martie 2026’, a adăugat directorul ACUE.

Aceasta a explicat că ‘gas release program’ asigură vizibilitate pe cantitățile disponibile și pachetele disponibile la nivelul ofertei de gaze naturale pe piața angro.

‘Există această problemă. Când nu știi dacă găsești gaze, poți să achiziționez la un preț mai mare. Deci se îndepărtează un hazard că n-ai mai găsi gaze’, a precizat Dana Dărăban.

Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a declarat săptămâna trecută că factura la gaze ar putea crește, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare, cu aproximativ 5%.

‘Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic și termoficare avem un preț de achiziție de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, și ne așteptăm ca, de la 1 aprilie, să mergem la prețul pieței, care e undeva la 170 de lei/MWh. Cu cel puțin 5% ar putea crește (factura) de la 1 aprilie’, a spus Urluescu.

Până la 31 martie 2026, prețul final facturat de către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici, și maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică și al clienților noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și al celor din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.