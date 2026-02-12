Darău: Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziția organizațiilor de management al destinației

Zece milioane de euro vor fi puse la dispoziția organizațiilor de management al destinației (OMD), prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru promovarea destinațiilor turistice, a anunțat, miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Mă bucur să anunț că, în timp scurt, am reușit să pornim finanțarea organizațiilor de management al destinației (OMD), via fonduri prin PNRR. Va fi pus la dispoziție OMD-urilor din țară un buget de zece milioane de euro, cu scop clar: pentru a putea funcționa eficient și în avantajul promovării destinațiilor turistice pe care le reprezintă. Programul funcționează pe un mecanism transparent, iar ghidul este disponibil pentru consultare publică pe site-ul MEDAT’, a scris Darău într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local: să construiască strategia de dezvoltare turistică, să definească brandul destinației, să coordoneze centrele de informare și să contribuie la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori.

‘Până acum, bugetele destinate organizațiilor de management al destinației (OMD) erau direcționate, în mare parte, către proiecte de infrastructură turistică. Funcționarea efectivă a organizațiilor – adică exact componenta care face diferența în dezvoltarea unei destinații – rămânea adesea subfinanțată. Acum, în parteneriatul (pentru această finanțare) dintre o organizație de management al destinației și o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanțare este dedicat funcționării organizației. Este condiția de bază pentru ca rezultatele să poată apărea în mod real’, a explicat ministrul.

Acesta a precizat că mecanismul de finanțare a fost gândit și în beneficiul localităților mici.

‘Am ținut cont și de diferențele din teren. Localitățile mici, care nu au bugete mari pentru promovare, trebuie să poată construi o strategie pentru turism fără a porni în acest demers cu un dezavantaj structural. De aceea, mecanismul de finanțare este gândit astfel încât să le ofere o șansă reală’, a arătat ministrul.

El spune că au fost simplificate și procedurile administrative.

‘Printr-o singură cerere de finanțare pot fi incluse mai multe investiții, astfel încât energia să fie investită în cât mai puține hârtii și să fie îndreptată către cât mai multe proiecte. Turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru a promova o destinație, iar organizațiile de management al destinației au exact acest rol: să construiască o direcție, să pună o destinație pe hartă și să coordoneze promovarea și serviciile pentru turiști. Lucrăm zi de zi pentru a creea și a facilita cele mai bune condiții pentru ca acestea să aiba succes. Mai este mult până departe’, a mai scris Irineu Darău pe rețeaua de socializare.