Depozitele la bănci ale firmelor și populației au crescut cu 0,5% în iulie 2026, față de luna precedentă

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali s-au majorat, în iulie 2026, cu 0,5% față de luna anterioară, până la nivelul de 684,550 miliarde lei, iar raportat la aceeași perioadă a anului trecut s-au majorat cu 7,8% (-0,3% în termeni reali), informează marți Banca Națională a României (BNR).

Conform unui comunicat al BNR, depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 67,7% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,9% față de iunie 2026, până la 463,328 miliarde lei. Comparativ cu luna iulie 2025, acestea s-au majorat cu 8,1% (-0,03% în termeni reali).

Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au urcat cu 0,5% față de luna anterioară, până la 270,777 miliarde lei, și cu 7,6% (-0,5% în termeni reali) față de aceeași perioadă din 2025.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 1,4% (până la 192,551 miliarde lei) față de luna precedentă, iar comparativ cu iulie 2025 au înregistrat un plus de 8,9% (0,7% în termeni reali).

De asemenea, depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 32,3% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 0,2% raportat la iunie 2026, ajungând până la nivelul de 221,223 miliarde lei (exprimat în euro, acestea au scăzut cu 0,3%, până la 42,159 miliarde euro). Comparativ cu luna iulie 2025, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 7,2% (3,7% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,4% față de luna iunie 2026, până la 151,838 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,3%, până la 28,936 miliarde euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 9,3% (5,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,6% față de luna iunie 2026, până la 69,385 miliarde lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 1,7%, până la 13,223 miliarde euro). Comparativ cu iulie 2025, indicatorul exprimat în lei a consemnat o creștere cu 2,8% (-0,6%, în cazul exprimării indicatorului în euro).