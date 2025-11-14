Diabetul și sănătatea ficatului: care sunt riscurile interconectate

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, experții în sănătate îi îndeamnă pe oameni să privească dincolo de glicemie și să recunoască rolul esențial, dar deseori neglijat, al ficatului în dezvoltarea diabetului de tip 2. Deși pancreasul este de obicei în centrul discuțiilor despre diabet, tot mai multe studii arată că MASLD (steatoza hepatică asociată disfuncției metabolice) joacă un rol major în declanșarea rezistenței la insulină.1,2

Impactul MASLD asupra riscului de diabet: un apel urgent pentru creșterea gradului de conștientizare

Cercetările internaționale arată că 26% dintre persoanele cu diabet zaharat de tip 2 suferă și de MASLD, o afecțiune adesea trecută cu vederea, care rămâne de multe ori nediagnosticată până când evoluează spre forme mai grave.3 Deși ficatul are un rol esențial în reglarea glicemiei, metabolismul grăsimilor și controlul inflamației1,2 el este rareori inclus în programele de screening pentru diabet sau în discuțiile legate de tratament 4.

Legătura dintre bolile hepatice și diabet este bine documentată, dar puțin înțeleasă de publicul larg.1,5 MASLD crește semnificativ rezistența la insulină, punând o presiune suplimentară asupra pancreasului. În timp, acest efort constant poate duce la epuizarea celulelor beta și, în final, la instalarea diabetului de tip 2.1,2,5

Persoanele care suferă de MASLD au un risc de 2 până la 5 ori mai mare de a dezvolta diabet zaharat de tip 2, comparativ cu cele care nu au această afecțiune.5 Ambele boli au factori de risc comuni: alimentația dezechilibrată, sedentarismul și disfuncțiile metabolice.1,2 Totuși, deși testarea glicemiei a devenit o practică de rutină în medicina preventivă, evaluarea sănătății ficatului rămâne rară, chiar și în rândul persoanelor cu risc crescut.6 În timp ce mulți oameni nu au auzit încă de MASLD, studiile confirmă eficiența criteriilor sale de diagnostic în identificarea precoce a bolii ficatului gras.7 Acest lucru subliniază nevoia urgentă de educație bine-țintită și politici de sănătate publică care să aducă ficatul în centrul discuțiilor despre sănătate și prevenție.

Sănătatea ficatului – un element de bază al echilibrului metabolic

Consulturile preventive, educația și depistarea timpurie a bolilor hepatice pot preveni complicații grave, precum hipertensiunea arterială și bolile cardiovasculare.1,8 Sănătatea ficatului nu este o preocupare de nișă, ci reprezintă o componentă fundamentală a stării generale de sănătate. Prin menținerea unui ficat sănătos, pacienții pot gestiona mai eficient tensiunea arterială și pot reduce riscul unor afecțiuni cronice pe termen lung.1,9

Îngrijirea activă a ficatului, prin controale periodice, informare publică și adoptarea unui stil de viață echilibrat, reprezintă o modalitate eficientă de a preveni complicațiile înainte ca acestea să evolueze.1,8 Totodată, schimbări simple și sustenabile, precum adoptarea unei diete echilibrate, activitatea fizică regulată și controlul greutății, pot reduce semnificativ acumularea de grăsime hepatică și pot îmbunătăți parametrii metabolici.10

Ficatul este mai mult decât un organ metabolic de sprijin; el are un rol central în menținerea sănătății pe termen lung. Susținerea funcției hepatice poate contribui la reglarea glicemiei și a tensiunii arteriale, doi factori-cheie în prevenirea complicațiilor cronice asociate diabetului.1,9

Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, oamenii sunt încurajați să adopte o abordare integrată a sănătății –începând prin a discuta cu medicul despre includerea analizelor hepatice în controalele de rutină, înțelegerea legăturii dintre funcția ficatului și controlul glicemiei, și adoptarea unor pași simpli, dar constanți, pentru reducerea riscului pe termen lung.

Află mai multe

Pentru mai multe informații despre sănătatea ficatului, factorii de risc și măsurile de prevenție, adresați-vă medicului pentru un consult hepatic.

Pentru a afla mai multe despre Ziua Mondială a Diabetului și a citi cele mai recente rapoarte, accesați: https://worlddiabetesday.org/.