Diana Buzoianu: Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale, au fost date amenzi

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale şi deja au fost date mai multe amenzi. ”Soluţia este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi de gunoi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală şi vom putea avea şi gropi de gunoi care să ştie că, dacă nu respectă legislaţia, vor fi închise”, a afirmat Buzoianu.

”Am cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale, au fost date amenzi. De principiu, am ieşit public şi am zis deja, problema cea mai mare pe care o văd, în momentul de faţă, cu privire la absolut toate gropile de gunoi, pentru că astăzi majoritatea absolută a gropilor de gunoi nu respectă legislaţia la nivelul la care ar trebui să fie respectată. Şi atunci devine o discuţie dacă putem să mergem înainte cu monopolul gropilor de gunoi la nivel judeţean”, a declarat, duminică, Diana Buzoianu.

De asemenea, ministrul Mediului a afirmat că a fost o condiţie la nivel european ca gropile de gunoi să fie gestionate la nivel judeţean. Buzoianu este de părere că ar trebui deblocat monopolul din judeţe astfel încât să poată exista mai multe gropi de gunoi şi deci o concurenţă.

”Este o condiţie pusă la nivel european, dar vom avea mai multe discuţii. Această condiţie care a fost pusă vine dintr-o dorinţă bună, onestă de a nu avea foarte multe gropi de gunoi în ţară şi de a limita, de a scădea în timp numărul de gropi de gunoi de la nivel naţional, însă ea în practică pusă ne aduce în situaţii aberante în care, de exemplu, gropi de gunoi care nu respectă anumite legislaţii, suntem puşi în situaţia în care ştiu că au monopolul în anumite judeţe, ştiu că dacă se închide groapa de gunoi nu mai există alte căi sau există căi foarte departe de a duce gunoiul. Şi pentru că există acest monopol, te ţin într-un şah-mat aproape constant. Soluţia pentru asta este să deblocăm monopolul din judeţe, să poată exista mai multe gropi de gunoi şi în acel moment va deveni şi o competiţie reală şi vom putea avea şi gropi de gunoi care să ştie că, dacă nu respectă legislaţia, vor fi închise”, a precizat Diana Buzoianu.