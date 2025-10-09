Directorul FMI spune că economia mondială evoluează peste așteptări, dar riscurile persistă

Economia mondială s-a dovedit a fi mai rezilientă decât se preconiza, în pofida mai multor șocuri, a declarat miercuri directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, care a prognozat doar o mică încetinire a ritmului de creștere în acest an și anul următor, transmite Reuters.

Kristalina Georgieva a subliniat că economia americană a evitat recesiunea prognozată de mulți experți în urmă cu șase luni. Prima economie a lumii și multe alte economii au rezistat, date fiind politicile mai bune, flexibilitatea sectorului privat, tarifele la import mai puțin severe decât temerile, cel puțin pentru moment, și condițiile financiare favorabile, a declarat directorul FMI la un eveniment organizat la Institutul Milken din Washington.

‘Ne așteptăm ca creșterea economică mondială doar să încetinească ușor în acest an și anul următor. Toate indiciile arată spre o economie globală care, în general, a făcut față presiunilor serioase care au venit din partea mai multor șocuri’, a spus Georgieva, în avanpremiera raportului World Economic Outlook, care va fi publicat săptămâna următoare.

În luna iulie, FMI și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economiei mondiale cu 0,2 puncte procentuale, până la 3% în 2025, și cu 0,1 puncte procentuale, până la 3,1% în 2026.

Instituția financiară internațională va da marți publicității un nou set de previziuni, cu prilejul reuniunilor anuale de la Washington ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Aceste reuniuni au loc într-un context în care președintele SUA, Donald Trump a perturbat comerțul global cu tarife vamale semnificative și a combătut imigrație, iar Inteligența Artificială transformă rapid sectorul tehnologiei și perspectivele pentru piața muncii.

Economia mondială performează ‘mai bine decât ne temeam, dar mai prost decât avem nevoie’, a spus Georgieva, adăugând că FMI prognozează o creștere globală de aproximativ 3% pe termen mediu, sub avansul de 3,7% prognozat înainte de pandemia de Covid-19.

Directorul FMI a atras însă atenția că economia mondială se confruntă cu o multitudine de riscuri. Incertitudinea este la un nivel excepțional de ridicat și continuă să crească, în timp ce cererea pentru aur, o valoare tradițională de refugiu pentru investitori, a explodat, a spus Georgieva, adăugând că deținerile de aur ale autorităților monetare depășesc 20% din rezervele oficiale mondiale.

‘Pregătiți-vă. Incertitudinea este noua normalitate și această situație va persista’, a spus Georgieva.

Directorul FMI a îndemnat țările membre să îmbunătățească productivitatea sectorului privat, să consolideze cheltuielile fiscale și să rezolva problema dezechilibrelor excesive, ceea ce le va permite să își refacă buffer-ele și să se pregătească pentru următoarele crize.