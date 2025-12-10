DNSC atenționează: Campaniile de impersonare a ANAF continuă

Campaniile de impersonare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale, continuă, avertizează experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

”Atenție: continuă campaniile de impersonare ANAF, în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a convinge utilizatorii că au un ‘sold disponibil’ sau o ‘rambursare de taxe’. Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înșelătoare precum ‘ANAF RO’ și expeditori suspecți, iar link-urile redirecționează către pagini frauduloase, unde victimele sunt îndemnate să introducă CNP-ul, numărul de telefon, datele cardului și să autorizeze tranzacții false”, a transmis instituția, pe pagina oficială de socializare.

În acest sens, specialiștii au o serie de recomandări esențiale pentru utilizatori: verificați cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă mesajul pare oficial; fiți atenți la emailuri provenite din domenii externe, în special ”.de”; nu accesați link-uri suspecte și nu introduceți date personale sau bancare; asigurați-vă că vă aflați întotdeauna pe site-ul oficial ANAF; contactați imediat banca dacă ați oferit informații sensibile.

Totodată, reprezentanții DNSC menționează că orice tentativă de fraudă poate fi raportată la numărul de telefon 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.