Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor tentative de fraudă online sub pretextul unor amenzi de circulație false.

‘Atenție la fraudele online cu ‘amenzi de circulație’ false! Cum funcționează această tentativă de fraudă? Potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghiseul.ro sau de la o autoritate oficială și care informează despre o presupusă amendă restantă. Mesajul include un link către o pagină frauduloasă care imită aspectul unei platforme reale’, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, odată accesat link-ul, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că a fost ‘identificată’ o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 712 lei.

‘În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare’, transmit specialiștii DNSC.

Printre indicii tentativei de fraudă se numără: domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială, formulări alarmante și presiune privind termenul-limită: ‘Perioadă de grație de 48 de ore pentru achitare’, ‘Sancțiune administrativă suplimentară de 3.000 RON în caz de neplată’; solicitarea accesării urgente a unui link; instrucțiuni neobișnuite precum ‘vă rugăm să răspundeți cu ‘1’ și să redeschideți mesajul pentru a accesa site-ul oficial’.

În acest context, experții în securitate cibernetică transmit utilizatorilor o serie de recomandări. ‘Nu accesa link-uri suspecte primite prin astfel de mesaje; verifică informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor; nu introduce date personale sau bancare în pagini suspecte;

raportează tentativele de fraudă la 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: pnrisc.dnsc.ro; pentru protecție suplimentară, instalează extensia DNSC Blacklist Protection: un scut invizibil care te avertizează atunci când accesezi domenii periculoase sau frauduloase’, au mai transmis specialiștii DNSC pe rețeaua de socializare.