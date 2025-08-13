Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția în legătură cu înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing) și recomandă să nu fie furnizate date confidențiale prin telefon.

‘Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing). Infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători. Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliție sau că sună din partea altor instituții sau autorități, pentru a-ți câștiga încrederea. Scopul lor este să te manipuleze prin activarea unui sentiment de urgență și frică, pentru a te convinge să le oferi date sensibile sau să transferi bani în conturi controlate de ei. Cum te protejezi? Când ceva nu se leagă, ia atitudine! Nu oferi niciodată date confidențiale prin telefon’, atenționează reprezentanții DNSC pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit sursei citate, nicio instituție legitimă nu va solicita date de autentificare sau coduri de securitate cum ar fi codul CVV de pe card.

‘Nu transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare. Băncile nu îți vor cere niciodată să muți banii într-un ‘cont securizat’. Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat și contactează banca sau instituția în numele căruia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor. Ce poți face dacă întâmpini o astfel de tentativă de fraudă? Dacă ai suspiciuni cu privire la un apel, contactează-ne la 1911′, subliniază specialiștii în securitate cibernetică.