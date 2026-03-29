Dumitru Chisăliță: România nu ar trebui să vândă doar energie, ci să devină un pol european de securitate energetică

România nu capitalizează interesul pentru gazele din Marea Neagră, deși are tot ce îi trebuie pentru a deveni un pol european de securitate energetică, potrivit unei analize a Asociației Energia Inteligentă (AEI).

‘România nu e o victimă. România este, în acest moment, complice la propria irelevanță. Nu ne ține nimeni pe loc. Nu ne blochează nimeni din exterior. Nu suntem marginalizați. Suntem invitați la masă. Problema este că nu avem curajul să vorbim. În ultimele decenii, am fost capabili de două lucruri mari: NATO și Uniunea Europeană. Nu pentru că am fost geniali, ci pentru că am fost forțați să fim serioși. A existat presiune. A existat direcție. A existat un scop clar. După aceea, ne-am întors la starea noastră naturală, improvizație, frică de decizie și reflexul de a nu deranja’, susține președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

Potrivit acestuia, ‘România este curtată dar nu este un jucător în UE – este o oportunitate pentru alții’.

El a explicat că în fiecare săptămână state europene vin către România (Zelenski, Szijjarto, Fico). ‘Nu vin din curtoazie. Vin din nevoie. Au nevoie de acces, de rute, de resurse. Au nevoie de ceea ce noi tratăm cu indiferență. Și totuși, România nu capitalizează. Nu negociază dur. Nu impune condiții. Nu își construiește statutul. Nu vine cu un proiect de țară, cu o strategie diplomatică – nu vrea să iasă din irelevanța și să stea la masa unde se împart banii și se iau decizii. Pentru că statul român suferă de două boli cronice: inerție instituțională și timiditate strategică. Adevărul este simplu, România nu este ignorată. România nu se impune. Aceasta este diferența dintre o țară relevantă și una convenabilă pentru alții (colonie)’, notează specialistul.

El susține că există o fereastră istorică, una pe care România nu a mai avut-o de la aderarea la UE. ‘Dar, spre deosebire de atunci, nu există un obiectiv impus din exterior. Nu există un calendar. Nu există o presiune care să ne forțeze să ne mișcăm. De data aceasta, trebuie să vrem noi. Astăzi, contextul este mai favorabil decât a fost vreodată după 1989. Europa caută disperată energie. Războiul a schimbat regulile jocului. Granița estică a devenit linie de front geopolitic. Iar România stă pe una dintre cele mai valoroase combinații din regiune: resurse energetice + poziție strategică + apartenență la structuri occidentale. Și ce facem cu asta? Așteptăm. Așteptăm să decidă alții. Așteptăm ‘momentul potrivit’. Așteptăm să nu supărăm pe nimeni. Adevărul brutal este că România nu pierde oportunități. Le lasă să expire’, avertizează Chisăliță.

Acesta crede că problema reală nu este economică, nu este tehnică, nu este nici măcar geopolitică, ci este una de caracter instituțional. ‘Un stat care amână decizii ani de zile nu devine lider regional. Un stat care negociază timid nu devine pivot strategic. Un stat care evită conflictul nu câștigă influență. Geopolitica nu recompensează cumințenia. Recompensează forța și claritatea. Iar România, în loc să fie clară, este confortabil ambiguă. În loc să fie rapidă, este lentă. În loc să fie ambițioasă, este precaută până la paralizie’, notează specialistul.

Acesta a atrage atenția că alte nu așteaptă: Polonia își consolidează poziția agresiv, Grecia devine hub energetic, Turcia joacă la mai multe capete și câștigă influență.

‘Iar România? România ‘analizează’. Analizează până când nu mai rămâne nimic de analizat. Există, însă, o realitate pe care o putem fructifica: România are tot ce îi trebuie pentru a deveni un pol european de securitate energetică. Nu este o ambiție exagerată. Este o concluzie logică. Dar această poziție nu se primește. Se ia. Se ia prin decizii rapide. Se ia prin proiecte împinse fără scuze. Se ia prin asumarea conflictului atunci când este necesar’, susține Chisăliță.

El declară că energia nu este doar vânzarea gazului din Marea Neagră, ci este pol de putere: ‘Gazul din Marea Neagră nu este doar o resursă. Este un pol de influență. Nuclearul nu este doar producție. Este stabilitate strategică. Poziția geografică nu este un avantaj pasiv. Este o armă geopolitică – dacă știi să o folosești. România, în acest moment, nu o folosește. Și dacă nu o va face rapid, altcineva va construi în jurul nostru și ne va reduce la rolul de coridor, nu de centru. Asta este alegerea reală, fie devenim nodul prin care trece energia și influenți în Europa, fie rămânem teritoriul prin care trec deciziile altora’.

Chisăliță consideră că nu există variantă de mijloc, nu există ‘mai vedem’, nu există ‘încă nu e momentul’.

‘Momentul este acum. Și trece. România nu are nevoie de încă o strategie. Are nevoie de o ruptură de mentalitate. De la frică la asumare. De la reacție la inițiativă. De la periferia Europei la centrul ei. Pentru că, în final, problema nu este dacă putem. Problema este că, până acum, nu am vrut suficient de mult încât să forțăm realitatea în favoarea noastră. Iar istoria nu are răbdare cu statele care ezită. Pentru că energia a devenit, în ultimii ani, principalul instrument de putere strategică în Europa. Crizele succesive au demonstrat că securitatea energetică nu este doar o componentă economică, ci o problemă de suveranitate și stabilitate politică, Asociația Energia Inteligentă propune lansarea unui proiect de țară, derulat de la cel mai înalt nivel România pol de securitate europeană prin energie, notează specialistul..

În opinia sa, un ‘pol de securitate europeană prin energie’ nu este un slogan, ci un cadru strategic coerent de la cel mai înalt nivel al statului, construit pe patru piloni: autonomia energetică (folosirea resurselor de gaze din Marea Neagră nu doar într-un sens comercial, ci și strategic, extinderea capacităților nucleare, dezvoltarea masivă a regenerabilelor și valorificarea resurselor minerale strategice), infrastructura regională integrată fezabilă și utilizată intens (interconectări fezabile, capacități adecvate de stocare, modernizare rețelelor și poziționarea României ca nod sigur de tranzit pentru Europa Centrală și de Sud-Est), consolidarea parteneriatelor strategice (cooperare aprofundată în cadrul UE și NATO, precum și parteneriate bilaterale pentru investiții majore, cu energie ca pilon central de negociere) și competitivitate economică prin energie accesibilă (industria și reindustrializarea Europei depind de energie predictibilă și stabilă. România poate deveni pentru relocări industriale în cazul în care joacă inteligent avantajul energetic).

În acest moment, susține Chisăliță, ne aflăm într-o fereastră strategică. Între 2026 și 2035, Marea Neagră se va redefini geopolitic, iar Uniunea Europeană va reconfigura politica industrială și energetică. Competiția pentru investiții va fi dură.

‘Contractarea comercială a resurselor naturale înaintea unor înțelegeri strategice solide poate reduce capacitatea României de a și fructifica poziția și poate limita opțiunile geopolitice pe termen lung. Semnarea unor acorduri comerciale pe termen lung fără o viziune strategică riscă să transforme țara din potențial pol energetic într-un simplu furnizor de materie primă. Astfel, România poate pierde o oportunitate strategică majoră de a-și consolida poziția ca actor influent în cadrul Uniunii Europene.

Dacă România ratează acest deceniu, resursele vor fi prinse exclusiv în contracte comerciale, iar țara va rămâne un actor periferic într-o regiune unde alții își vor asuma roluri de coordonare. Este, foarte probabil, ultimul moment istoric în care România poate conta în Europa’, a concluzionat specialistul.