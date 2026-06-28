Egiptul începe privatizarea sectorului petrolier prin ieșirea pe bursă a trei companii

Egiptul a anunțat duminică ieșirea pe Bursa de Valori egipteană (EGX) a trei noi companii publice petroliere, dând astfel startul primei faze a programului guvernamental privind privatizarea sectorului, potrivit informațiilor furnizate de Consiliul de Miniștri, relatează agenția EFE.

Guvernul a informat, printr-un comunicat, că ministrul Petrolului și Resurselor Minerale, Karim Badawi, a confirmat că listarea la Bursă a acestor companii reprezintă ‘începutul primei faze a programului de privatizare a sectorului’, care, la rândul său, face parte din ‘programul guvernamental de privatizare’ stabilit cu cu Fondul Monetar Internațional (FMI).

Companiile vizate sunt Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB), cu un capital emis de 210 milioane de dolari, Petroleum Marine Services (PMS), cu 120 milioane dolari, și Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI), care dispune de cel mai mare capital, respectiv 357 milioane de dolari.

Obiectivul acestui demers este ‘maximizarea valorificării activelor statului, lărgirea bazei de proprietate și creșterea contribuției sectorului privat la economia egipteană’, se menționează în comunicatul ce redă discursul lui Badawi de duminică, de la sesiunea inaugurală a Bursei.

Ministrul a confirmat că selecția companiilor ENPPI, PMS și ELAB s-a realizat după ‘un studiu minuțios, întrucât acestea sunt modele de succes, cu o remarcabilă traiectorie operațională și financiară, și reflectă eficiența și competitivitatea pe care le-a atins sectorul petrolier’.

Aceste companii, în plus, beneficiază ‘de o poziție financiară solidă și oferă oportunități promițătoare de creștere, ceea ce le face mai atractive pentru investitori și pentru a aduce o valoare adăugată sustenabilă’, a adăugat oficialul egiptean.

El a detaliat că ‘listarea inițială reprezintă un pas strategic care precede oferta privind pachetele de acțiuni ale companiilor ce vor tranzacționate EGX, după finalizarea procesului de evaluare financiară realizat de un consultant financiar independent și certificat, pentru a determina valoarea adecvată a fiecărei companii.

Nu în ultimul rând, Badawi a dat asigurări că ministerul ‘lucrează simultan pentru completarea procedurilor necesare în vederea includerii pe listă și listării altui grup de companii din sectorul petrolier, în faza următoare, ceea ce va îmbunătăți eficiența utilizării activelor și va lărgi baza de investitori.

Planul de privatizare egiptean face parte din angajamentele asumate în fața FMI pentru liberalizarea economiei și reducerea rolului Statului, pe care țara le-a promovat prin vânzarea participațiilor companiilor de stat și acordarea unei importanțe mai mari sectorului privat.

În 2023, Guvernul a anunțat vânzarea sau listarea la bursă a peste 30 de companii de stat, inclusiv companii din sectorul energetic, bancar și până la companii legate de domeniul militar.

În timp ce țara traversează o criză economică marcată de inflație, lipsa valutei și o datorie externă ridicată, în 2025 FMI a constatat în continuare întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor cheie, printre care privatizarea companiilor de stat și reducerea participațiilor statului în activele publice.