Energia regenerabilă atenuează impactul crizei gazelor

Capacități record de producție de energie fotovoltaică și eoliană au fost instalate la nivel mondial în 2025, reprezentând echivalentul a peste o șeptime din producția globală de gaze, arată un raport publicat vineri de think tank-ul Ember, care estimează că sursele regenerabile atenuează impactul crizei energetice, transmite AFP.

‘Numai electricitatea produsă de aceste instalații ar putea înlocui peste o șeptime din producția globală de gaze sau aproape dublul volumului total al exporturilor anuale de gaz natural lichefiat ale Qatarului’, a subliniat think tank-ul specializat pe energie, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea prețurilor petrolului și gazelor și a readus securitatea energetică în prim-planul preocupărilor.

De la începutul conflictului, pe 28 februarie 2026, ‘capacitățile eoliene și fotovoltaice existente la nivel mondial au împiedicat producerea a aproximativ 330 de terawați-oră (TWh) de energie electrică din gaze, reprezentând o economie potențială de peste 40 de miliarde de dolari’, se arată în raportul publicat vineri de Ember.

La prețurile actuale de pe piață, aceasta echivalează cu un cost anual al importurilor de gaze de aproximativ 138 de miliarde de dolari, a estimat Ember.

‘Escaladarea continuă a tensiunilor în Orientul Mijlociu este o reamintire puternică a riscurilor asociate cu dependența de petrolul și gazele importate’, a declarat Kingsmill Bond, analist la Ember. ‘Energia fotovoltaică, eoliană și cea provenită din baterii oferă importatorilor o cale reală către securitatea energetică – o soluție mai puțin costisitoare, mai rapidă de implementat, lipsită de constrângeri geopolitice’, a adăugat el.

‘Amploarea și viteza dezvoltării energiei fotovoltaice sunt fără precedent în sectorul energetic’, a remarcat Leonard Heberer, analist la Ember. ‘Aceste tehnologii sunt pe cale să devină coloana vertebrală a aprovizionării globale cu energie electrică’, a adăugat el.

Potrivit Ember, 814 gigawați (GW) de capacități fotovoltaice și eoliene au fost adăugate la nivel global în 2025, iar capacitatea globală combinată a celor două surse de energie depășește acum 4 terawați (TW).

Energia fotovoltaică reprezintă marea majoritate a acestei noi capacități, subliniind ‘rolul din ce în ce mai important al energiei solare în sistemul electric global’, potrivit Ember.

La sfârșitul anului 2025, capacitatea fotovoltaică totală a ajuns la aproape 2.900 GW.

Pe de altă parte, implementarea energiei eoliene a înregistrat o creștere semnificativă (+47%) și a reprezentat o capacitate globală de aproximativ 1.300 GW la sfârșitul anului 2025.